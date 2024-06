Suurepärase aja jooksnud Richardson tagas olümpiapääsme

USA läänerannikul Eugene'is toimuvatel võistlustel läbis 24-aastane Richardson 100 meetrit ajaga 10,71, millega püstitas võimsa hooaja tippmargi ning jäi oma isiklikust rekordist (10,65) vaid kuue sajandiksekundi kaugusele. Lisaks tähendab võit seda, et noor sprinditäht pääseb Pariisi olümpiamängudele.

"Tunnen uhkust. Iga peatükk mu elus on mind selleks hetkeks ette valmistanud," sõnas sprinter. "Emotsioon, mida lõpus tundsin, oli rõõm, sest kõik see töö, mis ma olen teinud - mitte ainult füüsiliselt rajal, vaid mentaalselt ja emotsionaalselt on teinud minust selle naise, kes ma täna olen. Sa pead endaga soliidne olema. Keskenduma endale ja töötamisele."

Esikolmik koosneski vaid treener Dennis Mitchelli hoolealustest, sest Melissa Jefferson teenis ajaga 10,80 teise koha, kolmandaks jäi samuti Richardsoniga treeniv Twanisha Terry, kelle ajaks mõõdeti 10,89. Kõik kolm naist teenisid koha USA olümpiakoondises.

Ööl vastu pühapäeva tegid stardi ka USA meessprinterid ning 100 meetri eeljooksude kiireim oli mullu Budapestis kõigil kolmel sprindialal maailmameistriks tulnud Noah Lyles, kelle aeg oli 9,92. 26-aastane sprindikuningas on sel aastal veel kiiremini jooksnud, juuni alguses läbis ta distantsi ajaga 9,85.

Aasta alguses sisekergejõustiku MM-il kulla võitnud Christian Coleman lõpetas ajaga 9,99, Kenny Bednarek ja Courtney Lindsey said ajaks 10,00. Tunamullune maailmameister Fred Kerley tegi hea jooksu ning lõpetas ajaga 10,03. Meeste 100 meetri jooksu finaal toimub Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.

Kümnevõistluses kogus kõige enam punkte ka avapäeva järel juhtinud Heath Baldwin, kes püstitas 8625 silmaga uue isikliku rekordi. Zach Ziemek jäi 8516 punktiga teiseks, OM-pääsme teenis veel 8384 punkti kogunud Harrison Williams.

Kuulitõukes üllatust ei sündinud ning Ryan Crouser teenis kindla võidu, kui saatis kuuli 22 meetri ja 84 sentimeetri kaugusele. Esikolmikusse mahtusid veel samuti üle 22 meetri tõuganud Joe Kovacs (22.43) ning Payton Otterdahl (22.26).