Eesti meister Vahtra: minu õnneks ei olnud lõpus nii kõvasid vastaseid

Balti riikide grupisõidu meistrid selgitati Võru ümbruses, kui vaheldusrikkal ringi läbiti kokku 158 kilomeetrit. Sõit kujunes algusest peale aktiivseks - esimesel tunnil oli keskmine kiirus 48 kilomeetrit tunnis.

World Touri tasemel Intermarche meeskonda kuuluvad Madis Mihkels ja Rein Taaramäe pidid konkurentide rünnakuid kõvasti ohjama. Taaramäe tegi jõudu säästmata meeskonnakaaslase heaks kõvasti tööd ja ise sõidu teises pooles enam kõrgele kohale ei pretendeerinud.

"Algusest peale oli tegelikult väga aktiivne," rääkis ERR-ile Mihkels. "Ma tegin esimese ringi lõpus ühe apsaka ka, kui ma jäin teise punti, enamus favoriitidest oli ees. Sealt sõitsin üksi ette järgi, tegelikult sellest pingutusest taastusin ilusti ära."

Viimasteks ringideks jäi ette paarikümnest ratturist koosnev seltskond. Tugevatest eestlastest polnud seal lisaks Taaramäele ka Martin Laasi. Lõpuringil keskendusid Eesti mehed juba riigi meistrisärgi jagamisele ja nii pääsesid kollektiivselt rünnanud leedulased eest ära.

Ehkki jooksikutega suudeti vahe kinni nõeluda, tuli Balti meistriks ikkagi leedulane Venantas Lašinis. Läti meistrisärgi teenis Emils Liepinš ja Eesti meistriks tuli Baltikumi arvestuses neljas olnud Norman Vahtra. Teistkordselt grupisõidu Eesti meistritiitli pälvinud Vahtrale järgnesid Lauri Tamm ning Markus Pajur. Mihkel Räim sõidu lõpus kukkus, viimasel ringil krambid saanud Mihkels oli 16.

"Minu õnneks ei olnud seal võib-olla nii kõvasid vastaseid. Lauri Tammest sain jagu ka krampidega võideldes. Olen väga rahul selle ilusa päevaga," tõdes Vahtra.

"Kui need leedukad läksid, siis ma teadsin, et mul ei ole jalad enam üldse head ja ma põhimõtteliselt juba ei reageerinud sellele üldse," tõdes Mihkels. "Ma vahtisin rohkem Normanile ja Raidule otsa ja kui Rait läks, siis üritasin järgi minna. Aga siis ma need krambid saingi."

"Kõik ikkagi sõidavad tegelikult oma meistritiitli peale. Sellepärast on see taktikaliselt üliainulaadne võistlus. Nagu mitu võistlust on ühes võistluses," rääkis Vahtra.

Eesti Jalgratturite Liit kinnitas laupäeval ka ametlikult, et meeste grupisõidus esindab Eestit Pariisi olümpial 21-aastane Madis Mihkels.