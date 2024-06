Taaramäe tuli neljandat aastat järjest eraldistardist sõidus Eesti meistriks

37-aastane Taaramäe (Intermarche – Wanty) läbis 29,8 km pikkuse distantsi ajaga 35.41,853, tema keskmine kiirus oli 50,09 km/h. Taaramäele on see neljas järjestikune Eesti meistritiitel sel distantsil, ühtekokku on ta eraldistardis nüüd kaheksal korral meistrisärgi teeninud.

Hõbemedali võitis Norman Vahtra (Van Rysel – Roubaix), kes sõitis keskmise kiirusega 49,97 km/h ja lõpetas ajaga 35.46,967. Pronksile sõitis end Taavi Kannimäe (Hauka Veloklubi), kelle lõpuaeg oli 35.59,402 (keskmine kiirus 49,68 km/h).

Naiste eraldistardist sõidus tuli Eesti meistriks Laura Lizette Sander (AG Insurance – Soudal NXTG), kes läbis 19,4 km ajaga 26.14,03, keskmise kiirusega 44,37 km/h. Hõbemedali võitis Elisabeth Ebras (UAE Development Team) ajaga 27.24,55 ja pronksi Aidi Gerde Tuisk (Team Coop-Repsol) ajaga 27.34,29.