100 spordihetke | Tanel Kangert ja Rein Taaramäe

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. 35. osa peategelased on jalgratturid Tanel Kangert ja Rein Taaramäe – Vändra metsade vahelt jalgrattamaailma suurtuuride tippu.

Kuidas on ikkagi võimalik, et Vändra treeneri Erich Perneri käe all alustavad 1990. aastate lõpus treeninguid kaks samavanust poissi, kes mõlemad jõuavad tiheda konkurentsiga rattamaailma absoluutsesse tippu. Veel enam – kaks Eesti profiratturit, kes jõuavad sõita ja võita ka mägedes.

Rein Taaramäe jõudis kahe Vuelta ja ühe Giro etapivõiduni, lisaks sai ta 2021. aastal Vueltal kanda mitu päeva ka suurtuuri liidrisärki. Kui oli mägine etapp, tasus alati Taaramäed jälgida, sest just siis võis eestlaselt oodata suuri tegusid.

Tanel Kangert oli rattamaailmas tippude hinnatud abimees. Palju kordi meeskonna liidreid võidule vedanud kõva töömees. Selles rollis polnud aga suurtuuridel kokkuvõttes teises kümnes lõpetamine erandlik sündmus ja paaril korral jäi Kangertil etapivõidustki imevähe puudu.

Taaramäe ja Kangert jõudsid ning oskasid sõita ja võita. Ka rattamaailma eestlastele arusaadavaks rääkida. Nad on vägevad Vändra mehed.