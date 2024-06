Rikberg mängust tugeva Horvaatiaga: aukartust me nende ees ei tunne

Eesti meeste võrkpallikoondis mängib nädalavahetusel Horvaatias toimuval Euroopa Kuldliiga finaalturniiril ja eesmärk on kahest mängust vähemalt üks võita.

Kuldliiga alagrupiturniirilt neljandana ehk viimasena finaalturniirile pääsenud Eesti koondis läheb poolfinaalis vastamisi ilmselt tugevaima võimaliku vastase Horvaatiaga, kes mängib kodupubliku ees. Kõik mängijad on terved ja mänguks valmis.

"Oleme päris heas seisus ja usun, et ka piisavalt heas vormis, andmaks vastastele nii laupäeval kui ka pühapäeval korralik võitlus," sõnas koondise peatreener Alar Rikberg.

"Jah, viimase aasta tulemused ja reiting on meil ehk pisut nõrgem. Samas reiting on üks, aga homne tulemus sõltub ainult ühest mängust. Arvan, et kui kõik õnnestub, võime oodata väga positiivset tulemust," usub kapten Andri Aganits.

Eesti võitis Euroopa Kuldliigas viimati medali kolm aastat tagasi, kuus aastat tagasi võideti kogu liiga. "Rahuldaks medal, ükskõik milline. Horvaatia on näidanud kvaliteetset mängu ja suurt enesekindlust. Lihtne nende vastu kindlasti mingistki otsast ei ole, aga aukartust me ka nende ees ei tunne. Läheme mitte ainult võitlema, aga ka võidu peale seda mängu mängima," kinnitas Rikberg.

ETV2 näitab Kuldliiga poolfinaali Horvaatia ja Eesti vahel otseülekandes laupäeval algusega 16.50.