Rikberg enne Kuldliiga finaalturniiri: kõik on kulgenud plaanipäraselt

Eesti meeskond pääses alagrupiturniirilt nelja parema sekka viimase ehk neljandana. Lisaks mängivad seal korraldaja ja alagrupifaasi parim meeskond Horvaatia ning Tšehhi ja Ukraina koondised.

Eesti meeskonna poolfinaalivastaseks on laupäeval, 15. juunil Eesti aja järgi kell 17.00 algavas mängus just Horvaatia. Kohtumist näeb otsepildis ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koondis on kokku võitnud neli medalit: 2016. aastal triumfeeriti Euroopa Liiga nime kandnud liigas, 2017 võideti Maailmaliiga 3. tugevusgrupp ning 2018. aastal Euroopa Kuldliiga. Lisaks teeniti 2021. aastal Euroopa Kuldliigas pronks. Seega püütakse nüüd Horvaatias meeskonna viiendat medalit.

Peatreener Alar Rikberg ütleb, et Eesti läheb Final Fourile vastu pingevabalt, sest ollakse autsaiderid. "Sel nädalal oleme koormust maha võtnud, eelmisel nädalal tegime ära rasked trennid ja nüüd sätime mängudeks vormi. Kõik on kulgenud plaanipäraselt. Meeskonnaga on liitunud ka Kevin Saar ning eelmisel nädalal rannavõrkpalli noorte EM-il olnud Tristan Täht on samuti koosseisus tagasi. Ülejäänud mehed on samad, kes viimastes alagrupimängudes," andis juhendaja ülevaate koosseisust.

"Oleme trennides peamiselt oma asjadele keskendunud. Mängulise poole pealt on ses osas keeruline, et enne alagrupifaasi peetud kontrollmängude ajal ja selle alguses oli tihe graafik kõvade vastastega, ent lõpuosas polnud vastased enam nii tasemel. Seetõttu on raske hinnata, millised me mänguliselt nüüd oleme, sest tõsiste vastaste osas on olnud kolmenädalane paus. Horvaatia vastu näeme, milline see seis on."

Horvaatia meeskond eristub Rikbergi sõnul teistest sellega, et alagrupiturniiril mängiti oma parima koosseisuga. "Seetõttu saatis neid ka seal täisedu. Neil on kaks selget liidrit – diagonaalründaja Petar Dirlic ning nurgaründaja Marko Sedlacek – kes mõlemad on Itaalia liiga mehed. Nii Horvaatia kui kõik teised finaalturniirile pääsenud meeskonnad on meie vastu favoriidid. Kui vaadata, kes viimasel kolmel aastal on nelja sekka pääsenud, siis seal on olnud Horvaatia, Ukraina ja Tšehhi. Neljas meeskond on vahetunud. Tegu on väga kõrgetasemelise turniiriga, mis on võrreldav Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga," kinnitas peatreener, lisades, et turniirile minnakse ikka edu saavutama.

"Aukartust ei pea me kellegi ees tundma, aga tõsiasi on, et vastased on kõrge kvaliteediga. Meie läheme pingevabalt üllatama, sest kui vaadata ränkingut ja eelnevat turniiri, on kolm meeskonda seal loogilised ja meie oleme ikkagi üllatusmeeskond. Nii peame me servil ja rünnakul omajagu riske võtma. Horvaatia on suutnud geimilõpud väga hästi endale kallutada, võtmata seejuures arutuid riske, vaid mängides targalt."

Enda koosseisu osas on Rikbergil vaja enim nuputada, keda nelja hea tempomehe seast algkoosseisus platsile saata. "Trennis on kõik neli end väga heast küljest näidanud, tuleb välja mõelda, keda neist algkoosseisu panna. Kindlasti on selles osakonnas vaja ka vahetusteks valmis olla ja nuputamist treeneritel kõige rohkem. Muus osas on algkoosseis juba välja kujunenud," lisas peatreener.

Heameelt teeb juhendajale see, et sel aastal pääseti nelja sekka nii, et on ka mitmeid olulisi puudujaid. "2018. aastal kulda võites olid meil koosseisus veel Kert Toobal, Robert Täht, Ardo Kreek, Rait Rikberg, Oliver Venno, Timo Tammemaa, Kristo Kollo jt ja teistel kordadel olid samuti mitmed kogenumad põhimehed kaasas. Ses osas on nüüd uus olukord – on mitmeid puudujaid, aga suutsime ikka nelja sekka murda."

Finaalturniiri ajakava:

Laupäev, 15. juuni:

17.00 Poolfinaal 1: Horvaatia – Eesti

20.00 Poolfinaal 2: Tšehhi – Ukraina

Pühapäev, 16. juuni:

17.00 Pronksimäng

20.00 Finaal

Meeskonna koosseis finaalturniiril:

Diagonaalründajad:

Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad:

Märt Tammearu, Karli Allik, Tristan Täht, Kevin Saar

Temporündajad:

Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod:

Silver Maar, Alari Saar

Peatreener Alar Rikberg, abitreener Avo Keel, statistik Märt Pajusalu, füsioterapeut Kert Kähari, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus, mänedžer Robin Ristmäe.