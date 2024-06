Rikberg: finaalturniiril on rohkem võimalik reisiväsimust kehast välja saada

Horvaatia pani 12 koondise osalusel peetud alagrupiturniiri kinni, võites ainsana kõik kuus kohtumist. Neli võitu teeninud Eesti pääses teises poolfinaalis mängivate Tšehhi ja Ukraina järel neljandana ehk viimasena edasi Osijeki linnas peetavale finaalturniirile.

"Ma olen päris rahul, et meile Horvaatia vastu sattus. Tegemist on väga raske vastasega, kes oli alagrupifaasis heas hoos ja mängib kodus ning kõigele lisaks nii mõnegi teise võistkonnaga võrreldes on horvaatidel ka Kuldliigas osalemas ikkagi täismeeskond parimas rivistuses," rääkis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg. "See annab meile sõltumata tulemusest päris hea ettevalmistuse ka augustis toimuvaks EM-valikturniiriks, kus kuulume Horvaatiaga samasse alagruppi."

Poolfinaal mängitakse 15. juunil ja päev hiljem ootab Alar Rikbergi meeskonda kas kulla-või pronksimatš. Eesti koondise mängud jõuavad otseülekandes fännideni ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel..

Finaalturniiril teenib võitja 100 000 ja neljas 25 000 eurot. Kaks paremat pääsevad mängima juba aste kõrgemasse sarja, kust võimalik tõusta ka maailma parimaid koondavasse Rahvuste liigasse.

"Juhul kui meil väga hästi läheb ja jõuame finaali, siis ootab meid juuli alguses FIVB Challenger Cup Hiinas ja see tähendab, et suve teise poole plaanid tuleb jälle ümber teha," nentis Rikberg.

FIVB Challenger Cup peetakse 4.-7. juulini kaheksa koondise osalusel ja Hiina, Egiptus, Tšiili ning Mehhiko on juba turniirile koha taganud.

Eesti meeskond alustab ettevalmistust teisipäeval taas Rakveres. Uue liitujana tuleb nurgaründajate kerget kriisi leevendama Argentina meistrivõistlustel tänavu pronksi teeninud Kevin Saar.

"Kuna meil on nurgaründajatega selline väike kriis, võtsime vastu sellise otsuse. Alustame sel nädalal uuesti treeningutega Rakveres. Lisaks viimases mängus osalenud 12 mehele liitub koondisega ka Kevin Saar ja kui Tristan Täht on Türgis nädal aega oma U-22 ranavolle EM-i mänginud, on ka tema ülejärgmisest nädalast meeskonna juures ehk siis plaan on minna Horvaatiasse täiskoosseisu 14 mängijaga," ütles Rikberg.

Kui alagrupiturniiril olid mängijate jalad pikkadest sõitudest väsinud ja see mõjutas mängu, siis finaalturniiril peaks seis olema parem. "Final Fouril on väike eelis võrreldes alagrupifaasiga. Mängud toimuvad laupäeval ja pühapäeval, reispäevaks on planeeritud juba neljapäev, mis tähendab, et praegu on planeeritud reedesse nii jõusaali- kui pallitreening ja mängupäeva hommikul veel üks pallitrenn, selle võrra on finaalturniiril rohkem võimalik reisiväsimust kehast välja saada. Teeme kõik, et olla Horvaatias võimalikult värsked," lubas Rikberg.

Eesti vollemehed on kahel korral (2016 ja 2018) Euroopa Kuldliiga võitnud ja toonud korra (2021) koju pronksmedalid.