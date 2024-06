Rikberg kiirest võidust: ülikonnaga ei tahtnukski kauem palavas saalis olla

"Ega siin ju mingit üllatust ei ole. Nägin video pealt ja eile ka saalis, mis on Luksemburgi tase," lausus Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

"Tuleb tõele au anda, et kui meil on Kuldliigas kümme korralikku, ühtlase tasemega võrkpallimaad, siis see paar, kes tuli Rakverre viimasele turniirile, on pigem Hõbeliiga tase. Tegime oma töö ära, tegime korralikult ära. Saalis on piisavalt palav, ei olekski tahtnud ülikonnaga siin kauem olla."

Eesti koondis tegi Luksemburgi vastu häid serviseeriaid. "Seal on kaks faktorit. Üks on enesekindlus, mille saad järjestikku ässadest või otse enda poole tulevatest pallidest," kommenteeris peatreener.

"Teine on see, et kui lööd 100-105 km/h kvaliteetse ja tippvõistkonna vastu, siis pigem sellest ei piisa. Seal tuleb veel seda riskitaset juurde kruvida. Aga kui mõned mehed said keskmist turvalist kiirust hoida ja sellest järjestikku seeriaid, siis see on see, kuidas vastane vastu võtab. Mitte ainult see, kuidas meie servime."

Rikberg tegi ka ohtralt vahetusi ja lubas palju mehi platsile. "Pigem oli minu soov see, et kõik mehed saaks väljakule, saaksid oma aja ja saaks lustida. Rahule võin jääda sellega, et vigu liiga palju ei kogunenud, kui vaadata kõiki elemente kokku. Üsna puhas mäng ja väga-väga kindel võit," ütles ta.

Eesti koondise jaoks on Kuldliiga põhiturniir sellega läbi. Rikbergi sõnul on üheks märksõnaks reisimine. "Tahes-tahtmata on see kogu aeg nii olnud: pikad reisid, väsimus jalgades, järjestikku mängud. Pärast väga suurt füüsilist pingutust järgmiseks päevaks seda sama värskust leida on keeruline," juhtis ta tähelepanu.

"Ma olin koduse turniiri eel väga enesekindel: kvaliteetsed trennid, ei olnud midagi, mis liigselt koormaks, 300-meetrine jalutuskäik hotellist spordihalli. See on see rütm, milles tahakski kogu aeg töötada ja milles on mõnus töötada."

"Aga tuleviku mõttes peame vaatama, kuidas suudame oma värskust paremini ka välisturniirideks jagada, säilitada või üles leida," ütles Rikberg.