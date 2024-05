Naiste võrkpallikoondis jäi Aserbaidžaanile kindlalt alla

Aserbaidžaanis võitis Eesti vastu avageimi 25:21, teises jäädi juba kindlalt 25:12 peale ja kolmas võideti 25:20.

Eesti parimana tõi Kristiine Miilen kümme punkti, Liis Kiviloo ja Silvia Pertens lisasid mõlemad kuus punkti. Aserbaidžaani ridades panustas Ulkar Karimova 15 ja Maria Kiriljuk 13 punktiga.

Mulluse Hõbeliiga võiduga Kuldliigasse tõusnud Eestil on turniiril kirjas viis kaotust ja sellega ollakse tabelis viimasel, 12. kohal. Austrial on samuti punktiarve avamata ja nemad on tabelis 11. kohal. Eelmisel aastal läksid samad naiskonnad Euroopa Hõbeliiga finaalis vastamisi ning Eesti teenis 3:2 võidu.

Kuldliiga hooaja lõpetab Eesti naiskond laupäeval, kui kell 17 minnakse vastamisi Austriaga. Kohtumist näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.