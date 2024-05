Andres Toobal: kui võitleme nagu viimases mängus, siis on kõik võimalik

Eestil on turniiril kirjas neli kaotust ja sellega ollakse nädalavahetuse eel tabelis viimasel, 12. kohal. Austrial on samuti punktiarve avamata ja nemad on tabelis meie ees 11. kohal. Eelmisel aastal läksid samad naiskonnad Euroopa Hõbeliiga finaalis vastamisi ning Eesti teenis 3:2 võidu.

Peatreener Andres Toobal loodab Kuldliiga turniiri edukalt lõpetada. Võimalusi näeb ta mõlemas kohtumises.

"Aserbaidžaanil on korralik võistkond, aga vahetusi väga palju pole. Serviga tuleb neid korralikult suruda, siis läheb nende mäng väga pehmeks, hakkavad hanitama ja kõksudega tegema. Kui me seal suudame enda teise laine rünnaku hästi ära korraldada, siis on nende vastu võimalik mängida kui võrdne võrdsega," sõnas Toobal.

"Enda kaitse ja korrektne blokk on samuti oluline. Kui mängime sama südikalt nagu mängisime Horvaatia vastu, siis on meil kõik võimalused olemas, sest see esitus mulle naiskonna poolt tõesti väga meeldis. Peame iga palli nimel võitlema, mitte liigselt skoori peale mõtlema," jätkas Eesti juhendaja.

"Austria on väga võitluslik naiskond. Tunneme neid hästi ja teame, et neilgi on kindel soov meid võita. Viimaste aastate omavaheline vastasseis on nüüd Kuldliigasse edasi kandunud. Saab olema ka meie jaoks põhimõtteline mäng selles liigas, edasi pole kummalgi võimalik saada, aga see on põhimõtteline vastasseis. Hästi oluline on serv, kui servi väga hästi kätte ei saa, siis läheb väga keeruliseks. Peame oma temposid saama rohkem mängu sisse, muidu on nurkadel väga raske," lisas peatreener.

Eesti ja Austria mängu näeb otsepildis ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, kohtumist Aserbaidžaaniga saab vaadata EuroVolley.TV vahendusel.

Rahvusnaiskonna koosseis Aserbaidžaani ja Austria vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill, Johanna Sova

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nora Lember

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Liberod: Janelle Leenurm, Marily Lass