Vormel-2 üldliider Paul Aron: ma ei saa kogu tunnustust endale võtta

20-aastane Aron tõusis möödunud nädalavahetusel vormel-2 sarja üldliidriks, kui saavutas Monacos põhisõidus kolmanda koha. Kokku on eestlane viiest etapist kolmel põhisõidus pjedestaalile mahtunud.

"Väga tore on hetkel öelda, et ma olen sarja liider, aga tegelikult on veel väga pikk tee minna. Viis etappi on sõidetud ja üheksa on veel minna. Kui viie etapiga on võimalik sarja liider olla, siis üheksa etapiga on võimalik viimane olla. Tuleb ikkagi pead püsti hoida ja kõvasti edasi töötada," rääkis Aron.

"Kui hooaja algust vaadata, siis see on mõnes mõttes üllatus. Mitte sellepärast, et ma ei uskunud tiimi või enda potentsiaali. Pigem on seetõttu üllatav, et sel aastal on uus auto. Keegi ei teadnud, kust sellega peale hakatakse. Uue autoga on võimalik, et tiim paneb täppi, auto on kiire ja sõitja harjub kohe ära, aga võib ka vastupidi minna.

Meil oli hooaja alguses keeruline, sest esimesel testil Bahreinis me ausalt öeldes polnud väga kiired. Sellepärast oli väga suur üllatus, kui me jõudsime esimesele etapile ja avastasime, et oleme suure sammu edasi astunud ja lõpetasime kohe pjedestaalil. Nüüdseks oleme igal etapil pjedestaalil olnud ja oleme sarja liidrid," selgitas Aron.

Vormelispordis on edu saavutamise saladuseks hea koostöö tiimiga. "Ütleme nii, et kui sõitja on kiire ja auto ei ole kiire, siis sa lõpetad kuskil keskel. Etteotsa välja ei sõida. Samamoodi juhtub, kui tiim on kiire, aga sõitja pole. Seega see on ikkagi väga suuresti tiimitöö. Minul on tiimis insenerid ja mehaanikud – inimesed, kellega ma pean häid suhteid hoidma. Kui me saame hästi läbi ja koostöö toimib, siis selle tulemusena on auto kiire ning mina tunnen end paremini ja sõidan paremini. See, et oleme sarja liidrid on ikkagi minu ja Hitechi ühine panus. Ma ei saa kogu tunnustust endale võtta," ütles Aron.

Kas vormel-2 sarja üldliidri staatus tähendab automaatselt suuremat huvi vormel-1 sarjast? "Kindlasti tekitab huvi, aga lõppkokkuvõttes see, et saan praegu öelda, et olen sarja üldliider, vormel-1 tiimide silmis tegelikult palju ei tähenda. Sarja võidab ikkagi see sõitja, kes on pärast 14. etappi esimene, mitte pärast viit etappi. Aga vormel-2 sarja üldliider on tore asi, mida öelda meediale ja kindlasti hea väljund enda müümiseks – uustulnuk, kes pärast viit etappi juhib vormel-2 sarja."

"Mina isiklikult vormel-1 peale väga ei mõtle, sest praegu ei ole mõtet. Mul on mänedžer, minu vend Ralf, kes tegeleb selle poolega. Fakt on see, et mida tublimat tööd vormel-2 sarjas teen, seda suurem võimalus on mul vormel-1 sarjas sõita. Kuid selle peale mõtlemine mulle mingit eelist ei anna", märkis Aron.

Vormel-2 sarja järgmine etapp leiab aset juuni lõpus Barcelonas.