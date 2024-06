Esikohalt startinud Aron lõpetas Barcelonas neljandana

Reedel oma vormel-2 karjääri esimese kvalifikatsioonivõidu teeninud Aron säilitas sõidu alguses esikohta, kuid sõitis 16. ringil ühe kurvi pikaks ja käis kruusa peal. Eestlane jätkas sõitu 12. kohal, kuid ronis siis jõudsalt taas esikolmiku poole ning jõudis 28. ringil taas esikolmikusse, kui möödus Gabriel Bortoletost (Invicta).

Pjedestaalikoht jäi aga kättesaamatuks, sest viis ringi hiljem pääses Juan Manuel Correa (DAMS) eestlasest mööda ning Aron pälvis Barcelona etapi põhisõidus neljanda koha, kaotades võitjale Jak Crawfordile (DAMS) kokkuvõttes 11,4 sekundiga.

