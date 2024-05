Paul Aron tõusis vormel-2 sarja üldliidriks

Aron lõpetas 42-ringilise võistluse britt Zak O'Sullivani (ART GP) ja prantslase Isack Hadjari (Campos; +0,500) järel kolmandana (+8,000). Seejuures oli Hadjari pikalt võistluse liider ja Aron teine, kuid O'Sullivan venitas kohustusliku boksiminekuga ja lõikas sellest kasu, kui kaks ringi enne lõppu tuli rajale virtuaalne turvaauto (VSC).

Esikohal olnud O'Sullivan pääses napilt enne VSC-d boksi ja kuna rajal olnud sõitjad pidid sel hetkel hoogu maha võtma, suutis O'Sullivan oma koha säilitada ja hooaja esimese võidu napsata.

"Tõtt-öelda oli üsna segane sõit, sest tavaliselt on siin suured vahed," märkis Aron võistluse järel. "Insenerid ütlesid kogu sõidu vältel, et ma pean vajutama. Mõtlesin endamisi, mis toimub? Tavaliselt on sõidud siin rahulikult, aga sel korral olid rehvid sõidu lõpuks täiesti läbi. Ja seegi polnud tavapärane, et sain Monacos kaks möödasõitu teha."

Aron jõudis sel hooajal põhisõidus kolmandat korda pjedestaalile ning tõusis sarja kokkuvõttes liidriks. Eestlane on senise viie etapiga kogunud 80 punkti, talle järgnevad Hadjar (78 p) ja Zane Maloney (69 p).

Vormel-2 sarja järgmine etapp leiab aset juuni lõpus Barcelonas.