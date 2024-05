Ott Tänak oli abikaasa nimel valmis oma rallikarjääri pausile panema

Pardiralli tähistab tänavu 11. sünnipäeva ja toimub 7. juunil. Seekord ujub võidu 20 000 parti ning kõik, kes soovivad, saavad endale pardi osta Pardiralli kodulehelt. Traditsioonilise võiduujumise eesmärk on toetada vähihaigete laste ning nende perekondade võitlust raske haigusega ja seeläbi tõsta avalikkuse teadlikkust.

"Eesmärk on lõpuks see, et ikkagi oleksid võitjad ja võitjatel oleks tugi, et oma võitlused võita. Ma usun, et selline tore üritus aitab igal juhul kaasa," ütles Pardiralli tänavune patroon Ott Tänak.

"Raske on öeldagi, miks ma tahan seda teha. Loomulikult me ju teame, et abivajajaid on alati rohkem kui abiandjaid. Meie oleme igal aastal üritanud oma panuse anda ja sellise koha peal tuleb anda nii palju kui võimalik. Pardiralli meeskond on niivõrd sihikindlalt juba väga pikalt oma missiooni ellu viinud. Aasta-aastalt nad muutuvad aina tugevavamaks ja lõpuks on järjest rohkem võitjaid."

"Minu karjäär algas nii, et mul oli üks part autos," meenutas Tänak. "See oli üks nii-öelda sümbol või kaaslane, kes mul autos kaasas oli. Ma arvan, et see võis olla äkki aasta 2008, kui ma siin ühes Eesti meeskonnas hakkasin sõitma, siis esimesel võistlusel panid mehaanikud mulle käsipiduri külge pardi ja see part käis minuga kuus-seitse aastat kõikidel Eesti rallidel ja MM-rallidel kaasas. Eks ta alguses tundus naljakas, aga lõpuks sai kuidagi kohustuseks, et ta peab seal olema."

Kas part on endiselt autos või on see tänaseks oma teed ujunud? "Ma arvan, et see on päris hea märkus. 2015 äkki, kui ma sattusin Mehhikos autoga ujuma, siis pardile meeldis ja ta jäi sinna," muigas Tänak.

Ott Tänak saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Tänaku abikaasal Janikal avastati üle-möödunud aastal väga agressiivne rinnavähk. Tänaseks on Janika võitlus vähiga kontrolli all.

"Sellist hetke on väga keeruline unustada. Ega see ei unune kunagi. Meie puhul oli mitu etappi. Esimene hetk oli see, kui me avastasime, et mingi imelik tükk on kuskil. Kõige raskem on esimese avastuse puhul kõik see aeg ja teadmatus. Et mis edasi saab, pole ju kunagi ühtegi kogemust olnud. Siis on vaja leida arstid ja siis on vaja samamoodi ka nii-öelda usku, et sa leiad õige arsti, kes sinuga piisavalt isiklikult tegeleb. Siis läheb kõigega aega. Meie puhul oli see kahe vahel, et kas ta on hea- või halvaloomuline, et ei saanud kohe aru. Lõpuks tehti biopsiad ära ja Janika läks operatsioonile. See oli kõige raskem hetk, sest oli lootust ja usku, et tuleb hea uudis, aga tuli hoopis väga halb uudis," meenutas Tänak.

"Ma tulin just võistlustelt Horvaatiast ja pidin minema otse Portugali edasi, aga jõudsin oma meeskonnale helistada, et ma maandun kahe tunni pärast Frankfurdis ja mul on vaja seal lennukit, et otse koju saada. Meeskond organiseeris kõik asjad ja oli väga toetav sel hetkel."

Tänak oli abikaasa nimel valmis oma rallikarjääri pausile panema. "See isegi ei olnud nii, et kui on vaja. Pigem oli see, et alguses sain rasketel hetkedel kodus olla. Kui Jaanikal olid kõige raskemad nädalad keemiaravi, siis ma olin olemas ja tegelesin lastega. Kogu see kodune asi ikkagi toimis, aga mingi hetk tekkisid tal südamega probleemid. Avastasime trombi südamest. Sellel hetkel mulle tundus küll, et see kõik on natuke liiga palju. Ma olin vist Soome rallil ja enne rallit mõtlesin, et tulen koju, et ma ei saa eemal olla. Aga see oli jällegi tema soov, et ei, võistle edasi."

"Ma arvan, et haige inimene peab samamoodi nägema, et kõik tema ümber ikkagi elab edasi ja kõik läheb õiges suunas. Muidu, kui inimene hakkab ennast haigena tundma, siis tal tekib ka peas see tunne, et ta on haige. Isegi kui sa oled haige, siis sa ei saa tunda, et sa oled haige. Minu jaoks on pere alati prioriteet olnud. See on see number üks, et kodus oleks kõik hästi."

Ott Tänaku filmi esilinastus. Ott ja Janika Tänak. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Autoralli MM-sarja hooaeg käib täie hooga ning järgmisel nädalavahetusel on kavas Sardiinia ralli. Tänak hoiab praeguse seisuga üldarvestuses kolmandat kohta. Missuguste ootustega Tänak Sardiiniasse läheb?

"Eks meil on aasta algus pigem nõrk olnud, aga siiamaani oleme ikkagi suutnud ülesmäge liikuda. Kindlasti me ei plaani kolmandat kohta hoida, plaanime ikka eest natuke rohkem võtta. Pikk hooaeg on veel ees ja midagi pole veel otsustatud," lausus 2019. aasta maailmameister.

"Ega ma ei plaani hooaja kokkuvõttes teiseks jääda. Ütleme nii, et eesmärk on ikkagi maailmameistriks tulla. Kui keegi teine konkurent MM-sarja võidab, siis eks see on mingil määral ikkagi alandus," ütles Tänak naerdes.