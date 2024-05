Clark sai lõpuks WNBA-s võidurõõmu tunda

USA ülikooliliigas ajaloolise karjääri teinud Clark on alustanud oma WNBA karjääri soliidselt, kuid Fever ei olnud veel võiduarvet avanud. Ööl vastu laupäeva rändasid nad Indianast Los Angelesse, kus nad kohaliku Sparksi vastu varakult tagaajaja rolli jäid.

Teisel veerandil 11-punktilisse kaotusseisu jäänud ei lubanud kodunaiskonnal edu suuremaks puhuda ning jõudis kolmandal veerandil eduseisuni. Kaks ja pool minutit enne kohtumise lõppu hoidis Fever kinni kolmepunktilisest eduseisust, kuid terve mängu vältel kehvasti visanud Clark tabas siis ülikauge kolmese ning lisas 40 sekundit enne lõpusireeni veel ühe, juhtides Indiana 78:73 (15:22, 19:23, 19:11, 25:17) võiduni.

Clark viskas üle 19 000 pealtvaataja ees oma esimesed seitse kaugviset mööda, kuid tabas kaks olulist, lõpetades kohtumise 11 punkti, kümne lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga.

Pärast oma viimast kolmest jooksis ta pingi poole ning lõi patsu väljaku ääres istunud Ashton Kutcheriga, kes sarnaselt Clarkiga tudeeris Iowa ülikoolis. "Ta on olnud terve mu karjääri jooksul ülimalt toetav, julgustas mind terve mängu vältel," sõnas Clark. "Publik oli suurepärane, eriti mängu lõpus."

Tänavuses draft'is Clarki järel valitud Cameron Brink tegi samuti suurepärase mängu, kui viskas Sparksi eest 15 punkti, haaras üheksa lauda, jagas kaks korvisöötu, tegi kaks vaheltlõiget ja pani kaks kulpi. Neljandana valitud Rickea Jackson viskas Los Angelese eest veel 16 silma.

Hooaja esimese võidu saanud Fever jätkab liigatabelis eelviimasena, ainsana on võiduta jäänud Washington Mystics. Connecticut Sun on võitnud oma esimesed neli kohtumist, teisel kohal on nelja võidu ning ühe kaotusega New York Liberty. Tiitlikaitsja Las Vegas Aces on esimesest kolmest mängust teeninud kaks võitu.