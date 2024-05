Eesti võrkpallikoondis oli otsustavatel hetkedel Hispaaniast parem

Eesti koondis alustas hispaanlaste vastu hästi ning asus 4:1 ja 5:2 juhtima. Eduseis paisus seejärel kuuele punktile ning eestlased dikteerisid tempot, kuid Hispaania jõudis geimi lõpus kahe punkti kaugusele. Eesti säilitas aga hea hoo ning vormistas esimeses geimis 25:22 võidu.

Teine geim algas tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud teisest eralduda kuni eestlased 9:9 viigseisult kolm punkti järjest teenisid. Hispaania leidis aga kohe vastuse ning läks siis ise kolmega juhtima. Lõpplahendus oli pingeline, aga hispaanlased jäid siiski peale, võites geimi 25:23.

Ka kolmas geim algas tasavägiselt, kuid hispaanlastel õnnestus 10:7 ja 11:8 juhtima minna. Eduseis aga kuigi kaua ei püsinud ja Eesti jõudis Renee Teppani juhtimisel taas viigini. Geimi lõpus oli Eestil lausa 24:21 edu, kuid koondis mängis selle maha ning geimivõitja selgus taaskord pingelises lõppheitluses, kus eestlased lõpuks 31:29 võidu realiseerisid.

Nagu kõik geimid enne, möödus ka neljas tasavägiselt ning kumbki meeskond ei juhtinud enam kui kahe silmaga. Eesti juhtis 22:20 ning sai seisul 24:23 matšpalli, kuid ei suutnud realiseerida. Seejärel said eestlased veel ühe matšpalli, aga jätsid ka selle kasutamata ning Hispaania asus juhtima ja kasutas enda võimaluse ära, viies 27:25 geimivõiduga kohtumise otsustavasse vaatusesse.

Viiendas geimis saavutasid hispaanlased eduseisu, kuid ei suutnud taaskord valju kodupubliku ees eestlastest lahti saada. 10:10 viigiseisul pääses Eesti kahega juhtima ning sai siis lausa kolm matšpalli, kuid jättis kõik kasutamata. Neljandal võimalusel, kokkuvõttes kuuendal, nad aga ei eksinud ning Märt Tammearu pani Eesti 18:16 geimivõidule võimsa punkti.

Tammearu oli Eesti resultatiivseim, lõpetades 23 punktiga. Renee Teppan lisas omalt poolt 19 silma, särava esituse tegi ka Alex Saaremaa, kes lõpetas ligi kolm tundi kestnud kohtumise 18 punktiga.

Eestlastele valmistasid parajalt peavalu lausa 29 punkti virutanud Jordi Ramon Ferragut ning 21 silma toonud Augusto Renato Colito, kahekohalise punktisummani jõudis veel 13 punktiga panustanud Alejandro Ribas Brockert.

Alagrupiturniiril ühe kaotuse kõrvale teise võidu teeninud Eesti meeskond läheb laupäeval vastamisi Soomega. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Rait Rikberg.

Enne mängu:

Reedest pühapäevani mängivad Eesti, Soome ja Hispaania koondised kolm omavahelist kohtumist Gijonis. Reedel kohtub Eesti võõrustajate ja laupäeval Soomega. Pühapäeval mängivad Hispaania - Soome.

Eesti võrkpallikoondis pidas esimese turniiri Põhja-Makedoonias Strumicas, kus alustuseks alistati võõrustajate esindus 3:1, kuid seejärel tuli tunnistada Tšehhi kindlat 3:0 paremust.

Hispaania koondis pidas esimesed kaks mängu Portugalis Loules ja alistas kõigepealt Luksemburgi 3:0, kuid kaotas siis Portugalile 1:3.

Hispaania võrkpallikoondise hiilgeajad jäävad 2007. aastasse, kui võideti Euroopa meistritiitel ja Kuldliiga. Viimastel aastatel pole erinevates sarjades medalimängudeni jõutud. Mullusel EM-il piirdus meeskond 17. kohaga ehk ei saanud alagrupist edasi.

Eesti koondis mängis Hispaania viimati võistlusmänge kolme aasta eest Kuldliigas ja oli siis mõlemal korral neljas geimis parem.

Vigastuste ja kooli eksami tõttu on peatreener Alar Rikbergil kasutada 12 mängijat. Robert Täht on hädas põlvevaluga, Tristan Täht tegi gümnaasiumi lõpueksamit ja Valentin Kordas väänas eelmises voorus hüppeliigest.

"Kordast ootab eeldatavasti ees mõnenädalane paus võrkpallist. Robert Tähe põlves on meniskiga probleem, täpset vastust ja ka tulevikku veel ei tea, ootame arsti hinnangut, aga seal ei ole mõistlik praegu riske võtta. Ja Tristan Täht jäi Eestisse matemaatika lõpueksamit tegema," selgitas peatreener olukorda.

Nii on Rikbergil nurgas kasutada Karli Allik, Märt Tammearu ja Timo Lõhmus, keda saab vajadusel ka diagonaalis mängitada. "Hispaania vastu alustame nurgas ilmselt Karli ja Märdiga ja vaatame, kuidas see mäng jooksma hakkab. Võimalik, et tuleb mingeid vangerdusi koosseisus, seda veel treeneritega arutame ja otsustame," lausus ta.

"Hispaanial on igal positsioonil taset, nad mängivat kiiret mängu ning neil on väga kvaliteetne sidemängija. Lihtne ei saa meil olema, oodata on ka korralikku servisurvet, õnneks on meil siin suur korralik võrkpallisaal, kus saame vastuvõtul ja ka kaitses mõelda pallide mängus hoidmisele ja päästmisele."

"Usun, et mõlemalt poolt sõltub täna palju sellest, kuidas ollakse valmis armutuks võitluseks," lisas Rikberg. "Kes seda võitu rohkem tahab ja kelle mäng paremini jooksma läheb, seda võib täna õhtul ka edu saata."

Meeskonna koosseis Hispaania ja Soome vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Karli Allik, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar