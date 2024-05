Alar Rikberg: teise geimi lõpp jättis pitseri ülejäänud mängule

"Meil jäi täna puudu värskusest ja agressiivsusest. Siin mängis rolli ka see, kes teisel pool võrku oli, ja see, et soomlastel oli viimasest mängust mitu päeva möödas. Meie lõpetasime eile (reedel - toim) alles veidi enne südaööd," alustas Rikberg.

"Mängulise poole pealt sai otsustavaks serv. Vigade arv oli meil kontrolli all ja vead tulid nendel hetkedel, kui mängijatele oli antud luba riskida. Võib-olla oli pahasti see, et viimases geimis tuli vigu järjest. Muidu oli see osa kontrolli all. Soomlaste vastuvõtu efektiivsusprotsent oli 84, mis tähendab, et vastaste sidemängijal Ivanovil oli kogu mängu peale ainult üheksa sellist palli, kus ta ei saanud tempot kasutada ja pidi kõrgelt mängima. See on omakorda seotud meie bloki ja kaitsega. Kui vastased saavad kogu aeg tempoga ohtlikud olla ja nurkadest kiiresti mängida, siis on meil raske oma blokk-kaitset tööle saada. Ehk siis servisurve ei kandnud vilja ja sisuliselt polnud vahet, kelle peale servisime," mõtiskles Eesti juhendaja.

"Enne mängu toonitasime, et peame väga suurt tahtejõudu näitama. Avageimi lõpus see õnnestus ning teise geimi lõpus tulime raskest seisust välja ja jõudsime viigini. Ma arvan, et see kuidas järjestikused punktid läksid lõpus vastastele, jättis omajagu pitseri ka ülejäänud mängule. Samas ma ei saa meestele midagi ette heita, sest kolmandas geimis oli olukord päris lootusetu. Võitluslikkust justkui oli, aga eks peame põhjalikuma analüüsi tegema. Minu esmahinnang on see, et täna jäi puudu värskusest, rünnakuvõimust, teravusest ja otsustavusest."

Järgmisel nädalavahetusel läheb Eesti kodupubliku ees vastamisi Aserbaidžaani ja Luksemburgiga. Kui Eestil on kirjas kaks võitu, siis nii Aserbaidžaan kui ka Luksemburg pole veel võiduarvet avanud.

"Nüüd on meil pigem teoreetilised võimalused final four'i jõuda. See tähendab, et mitmed mängud peavad hakkama meile sobivate tulemustega lõppema. Meie ülesanne on selge – lähme oma mängu mängima. Ma ei taha mitte ühestki otsast uskuda, et järgmisel nädalavahetusel saab kuidagi lihtne olema. Mul tuleb kohe meelde mäng eelmiselt EM-ilt Šveitsi vastu. Me läksime mängule vastu kohustusega võita, ent lõpptulemuseks oli see, et tegemist oli meie kõige koledama mänguga EM-il ja tasuks väga napp 3:2 võit. Nüüd lähme mängima kahte mängu endast veidi nõrgema vastasega, kes oskavad siiski täitsa korralikku võrkpalli mängida. Meie mängijad peavad nüüd näitama sellist taset, et astuvad platsile, lähevad kolme punkti vormistama ja on selleks võimelised kahel päeval järjest," lisas Rikberg.

Eesti võõrustab Rakveres Aserbaidžaani reedel, 31. mail ning Luksemburgi pühapäeval, 2. juulil.