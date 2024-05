Rikberg mängust Tšehhiga: me ei suutnud blokki ja kaitset tööle saada

Kõrvalt anti hinnanguid, mille kohaselt Eesti koondise serv ei õnnestunud. "Serviteema on selline, et kõrvaltvaatajale võib tunduda üht- või teistpidi. Vaadates nii Makedoonia kui ka Tšehhi vastuvõtunumbreid, saime päris ilusti hakkama ja mõistliku surve peale pandud," ei nõustunud Eestu koondise peatreener Alar Rikberg intervjuus ERR-ile.

"Küsimus on lihtsalt selles, kuidas keskmiselt keerulisi olukordi lahendab Makedoonia ja kuidas Tšehhi kvaliteediga meeskond. Kõige rohkem hätta jäimegi, kui Tšehhil oli vastuvõttu kolme-nelja meetri peal, siis numbrid ütlesid, et 64 protsenti neist löödi punktiks."

"Seal ei suutnud me oma blokki ja kaitset tööle saada - see oli võtmekoht," tunnistas Rikberg. "Vigade arv servijoone taga ei ole ka midagi katastroofilist. See on täiesti tavapärane, kontrolli all. Loomulikult võiks paremini teha ja rohkem varieeruda meie serv. Aga mingit suurt katastroofi ma seal ei näe."

Samuti tekitas küsimus ründemäng, sealhulgas ründajate ja sidemängija koostöö. "Meil on sidemängijate ja ründajate kokkumäng paremaks läinud, aga võtmesõna on pigem see, millist mängu me mängime," lausus Rikberg.

"Kui mängisime sõprusmänge Soome ja Bulgaariaga, oli mängu üldine jooksmine ja mõnus olek platsil palju parem kui ametlikes Kuldliiga mängudes. Avakohtumises Makedooniaga oli see värin veel suurem ja teises mängus tšehhidega said kahes esimeses geimis otsustavaks tähtsad punktid geimide keskel või lõpus, kus vastane tegutses enesekindlamalt ja rünnakutel jäi teatud hetkedel puudu otsustusjulgusest."

Sel nädalal sõidab koondis Hispaaniasse, kus reedel ollakse vastamisi võõrustajatega ja laupäeval Soomega.

