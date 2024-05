Selgusid Eesti 3x3 meeste korvpallikoondise kandidaadid

"Kandidaatide nimekiri on sel suvel laiapõhjalisem ning suurem osa mängijatest on ka varem 3x3 programmist erinevate koondiste kaudu läbi käinud. Loodetavasti tagab see meile eduka ettevalmistusprotsessi," ütles Raudla.

Finaalturniirile jõudmiseks tuleb jõuda kaheksa meeskonna konkurentsis kahe parema hulka. Lisaks Eestile osalevad turniiril Lisaks meie meeskonnale osalevad turniiril Slovakkia, Šveitsi, Poola, Ukraina, Türgi, Bulgaaria ja Saksamaa rahvuskoondised.

"Enamik kandidaate alustab treeninguid 28. mail, kuid paar mängijat liituvad veel pärast saalihooaja medalimängude lõppu. Anname endast lühikese ettevalmistusperioodi jooksul parima, et juuni keskel Slovakkias EM-pilet lunastada," lisas juhendaja.

Eesti meeste 3x3 korvpallikoondise kandidaadid: Mihkel Kirves, Jorgen Rikberg, Jaan Puidet, Karl Johan Lips, Hendrik Eelmäe, Espen Mägi, Oliver Metsalu, Aleksander Oliver Hint, Ralf Küttis, Markus Heinakroon, Indrek Sunelik, Gerrit Lehe, Kaur Erik Suurorg, Marten Trempi, Marcus Neiland.