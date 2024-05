Verstappen tõrjus Norrise lõpurünnaku ja naasis võidureele

Esikohalt startinud Verstappen hakkas kohe teistel eest ära minema. Kuigi pikalt tundus, et hollandlase võit on vaid vormistamise küsimus, siis viimastel ringidel hakkas talle kuklasse hingama eelmisel etapil Miamis triumfeerinud Lando Norris. McLareni piloodi lõpupingutus ei kandnud siiski vilja ning Verstappen edestas Norrist lõpuks 0,725 sekundiga.

"Kui võistlus oleks veel ühe või kaks ringi kestnud, siis ma arvan, et ma oleksin ta kinni püüdnud," sõnas Norris sõidu järel. "Lihtsalt alguses kaotasin liiga palju Maxile. Oleme tiimina nüüdseks jõudnud punkti, kus saame öelda, et oleme Ferrari ja Red Bulliga võrdväärsed. Peame sellega harjuma. Me võitleme nüüd esimese ja teise koha eest."

Kahele kiireimale järgnes Charles Leclerc (+7,916), kellest sai esimene Ferrari piloot pärast Michael Schumacheri 2006. aastal, kes jõudnud Imola ringrajal pjedestaalile.

Punktidele ehk kümne parema hulka jõudsid veel Oscar Piastri (McLaren; +14,132), Carlos Sainz (Ferrari; +22,325), Lewis Hamilton (Mercedes; +35,104), George Russell (Mercedes; +47,154), Sergio Perez (Red Bull; +54,776), Lance Stroll (Aston Martin; +1.19,415) ja Yuki Tsunoda (RB; 1 ring).

Hooaja viienda etapivõidu teeninud Verstappen juhib sarja üldarvestuses 161 punktiga. Hollandlasest 48 punkti kaugusele jääb Leclerc ja 54 punkti kaugusele tiimikaaslane Perez.

Järgmine MM-sarja etapp leiab aset tuleval nädalavahetusel Monacos.

Victory for Max extends his advantage, but now it's Leclerc leading the chasing pack



Here's the Driver Standings tonight #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/XOF8IHhlUj