Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

Külli Haav ja Mattias Aume tegid kaksteist võistlussõitu, millest ühes teenisid võidu ja ühes teise koha.

Esimese päeva sõitudes võtsid nad kaheksanda, teise ja viienda koha Arade jõe rajal. Teist päeva ookeanile avatud rajal reipas edelatuules said sportlased kuuenda ja viienda koha, ka kolmandal päeva jäi võimalus pronksile sõita. Kuuendat üldarvestuse kohta õnnestus hoida tasavägises võistluses ja väga lentsiva tuulega sõitudes.

Viimase päeva pikk ootamine ja vaikne tuul pani madistama põhikonkurentidega Koreast ja Inglismaalt, viimane õnnestus allatuulefinišis napilt alistada. Kokku suutis paatkond võtta üldarvestuses kuuenda koha 18 võistkonna hulgas, kus sees mitmekordseid maailma ja Euroopa meistreid.

Kulla viis Poolasse Piotr Cichocki- Joanna Chichoka, teisele poodiumikohale jäid portugaallased Carlos Santos-João Pinto ja kolmandale Korea duo Mun Sungwon-Dongjin Yun.

World Sailingu kaasavad meistrivõistlused tõid kokku 222 purjetajat 40 riigist, Eestist oli väljas üks Hansa klassi kahepaadimeeskond: kaasava purjetamise taustaga Külli Haav ja ILCA olümpiaklassi purjetaja Mattias Aume (ROPK, treener Raivo Randmäe).