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U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

Jalgpall
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Siim Jänes
Jalgpall

Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis pidas esmaspäeval Tehvandi staadionil korduskohtumise Läti eakaalastega. Kui avamäng lõppes viigiga, siis seekord tuli eestlannadel tunnistada vastaste 2:1 paremust.

Kõik kohtumise väravad sündisid avapoolajal. Eesti asus juhtima 9. minutil, kui Rianna Väärsi sai karistusalas liini taha söödu ja suunas palli värava ette. Gerda Liisa Matson mängis end kahe vastase vahelt läbi ja saatis nahkkera võrku. Läti viigistas 20. minutil, kui vastaste kaugelt tehtud madal pealelöök leidis tee väravasse. Mängu 37. minutil teenisid lätlannad teist mängu järjest penalti, mille nad kindlalt realiseerisid, saates palli jõuliselt tagumisse nurka, vahendab jalgpall.ee.

Eesti otsis südikalt viigiväravat, kuid tulemust see ei toonud. Parim võimalus avanes kolmandal üleminutil, kui eestlannad teenisid karistuslöögi. Pall jõudis karistusalasse, kus Eesti mängija sai sellele jala vahele ja suunas selle ka väravasse, kuid kohtunik fikseeris suluseisu ning viigivärav jäi lugemata.

Maavõistlused olid Eesti koondisele ettevalmistuseks novembri lõpus Ungaris algavaks EM-valikturniiriks. Valikturniiril kohtub Eesti Luksemburgi, Liechtensteini ja võõrustaja Ungariga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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