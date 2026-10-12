Tartu kettasportlased võitsid klubide EM-il pronksmedali

Finaalturniiri pääsme lunastasid kokku 16 võistkonda. Keskmisest keerulisemasse alagruppi loositud Tartu alistas alagrupimängudes Reading Ultimate'i 15:10, DiscoBolo 15:10 ja valitsevad Euroopa meistrid Mosquitos Klosterneuburgi 15:12. Sellega teeniti alagrupis esimene koht ja otsepääse veerandfinaali.

Veerandfinaali vastane tuli soodne ja Tšehhist pärit Left Overs seljatati suisa 15:7. Poolfinaalis kohtuti hoopis teisest puust võistkonnaga. Münchenit esindav Zamperl alustas mängu paremini ja võitis esimese poolaja 8:6. Südi teise poolaja teinud Tartu suutis ennast mängu tagasi võidelda ja hetkeks ka 12:11 ette minna, kuid eksis seejärel viimastel rünnakutel. Finaali pääses Zamperl seisuga 15:13.

Pronksimängus kohtuti vanade rivaalide Mosquitosega. Tartlastel oli mänguks ideaalne häälestus ja vastaste tugeva kaitsesurve kiuste mindi mängu kiiresti 3:1 juhtima. Vahe suurenes ka ülejäänud mängu jooksul ja pronks võeti veenva ülekaaluga 15:10. Tulemus oli mõneti üllatav, sest turniiri käigus olid vigastada saanud lausa neli Tartu mängijat. Võistkonnapildil said tartlased poseerida kahe medaliga, sest pälvisid tunnustuse ka parima spordimehelikkuse eest.

Tartu tuumik oli sama, mis kahe kuu eest klubide MM-il üheksanda koha teenis. Võistkonna ja kogu divisjoni resultatiivsem mängija oli Marin Raba 30 punktiga. Ameeriklane Tannor Johnson-Go lisas 25, Helen Tera 18 ja rootslane Jonatan Angergard 17 punkti. Raskest põlvevigastusest taastuv Jakob Tamm oli seekord treeneri rollis.

"Hooaeg oli väga pikk, kuid vigastuste kiuste suutsime näidata selle aasta parimat vormi. Iga võistkonnaliige andis oma panuse ning kõigil oli säravaid hetki. Ka võõrmängijate valik oli silmapaistvalt hea," rääkis Helen Tera. "Pronksmedal on võimas saavutus, kuid vähemalt sama palju rõõmu teeb ausa mängu auhind, kuna see kinnitab, et vaatamata pingelistele mängudele suutsime hoida kõrget võistkonnavaimu ja mängurõõmu. Aitäh kõigile asjaosalistele!"

Müncheni siseasjaks kujunenud finaalis alistas Zamperl Tiefseetaucheri 15:12.