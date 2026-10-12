Eesti trikitõukerattur jõudis maailmamängudel poolfinaali

Kvalifikatsioonis näitas Hinojosa head sõidutaset, kogudes 66,57 punkti. See tulemus andis talle 14. koha ja tagas pääsu poolfinaali.

Kahjuks ei õnnestunud eestlasel poolfinaalis seda tulemust korrata. Hinojosa tegi mõlemas sõidus vigu ning kogus 46,23 punkti, lõpetades võistluse 19. kohal. Võimalik, et tema sooritust mõjutas ka kukkumine enne võistlussõitu toimunud soojenduse ajal.

World Skate Gamesil osaleb veel trikitõukerattasportlane Maksim Tihhomirov, kes osaleb pargisõidus. Hinojosa võistles tänavarajal.