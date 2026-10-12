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Eesti trikitõukerattur jõudis maailmamängudel poolfinaali

Ekstreemsport
Andreas Hinojosa
Andreas Hinojosa Autor/allikas: Eesti Rulluisuliit
Ekstreemsport

Eesti trikitõukerattasportlane Andreas Hinojosa saavutas Paraguays Asuncionis toimunud World Skate Gamesil meeste seas 19. koha.

Kvalifikatsioonis näitas Hinojosa head sõidutaset, kogudes 66,57 punkti. See tulemus andis talle 14. koha ja tagas pääsu poolfinaali.

Kahjuks ei õnnestunud eestlasel poolfinaalis seda tulemust korrata. Hinojosa tegi mõlemas sõidus vigu ning kogus 46,23 punkti, lõpetades võistluse 19. kohal. Võimalik, et tema sooritust mõjutas ka kukkumine enne võistlussõitu toimunud soojenduse ajal.

World Skate Gamesil osaleb veel trikitõukerattasportlane Maksim Tihhomirov, kes osaleb pargisõidus. Hinojosa võistles tänavarajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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