Lillemets Götzise avapäeva järel: stabiilselt jama

Lillemets alustas päeva tugeva 100 meetri jooksuga, kuid andis siis järgmise kolme alaga omajagu punkte ära. Ta lõpetas päeva positiivse tulemusega 400 meetri jooksus, kuid oma päevaga kuigi rahule ei jäänud.

"Stabiilselt jama. Hüpped jäid allapoole arvestust, teised olid sellised keskpärased pigem," ütles 26-aastane mitmevõistleja ERR-ile.

Kolmandat korda Götzises võistlev Lillemets heitles nädala alguses seljavigastusega, kuid ütles, et see teda laupäeval ei seganud. "Selles mõttes läks väga hästi. Ei suutnud jälle oma asju ära teha nii nagu oleks võinud ja miinuspunktid. Raske on," ütles ta.

Teine võistluspäev tõotab samuti keeruline tulla. "Pigem läheb raskeks, andsin väga palju lihtsaid punkte ära. Võitlen ikka lõpuni, aga keeruline on. Viis ala on veel minna, kõvasti võib veel juhtuda. Loodetavasti mitte midagi halba, aga kõik on veel võimalik," lõpetas Lillemets.