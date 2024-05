Eesti naiskond kohtub Kuldliigas tiitlikaitsjaga

Sloveenia vastu koondise eest 135. mängu pidanud Eesti naiskonna kapteni Liis Kiviloo sõnul on järgmise mängu võtmesõnadeks kannatlikus ja tarkus rünnakute lahendamisel ning positiivse võitlusvaimu üleval hoidmine kogu kohtumise.

Vähe kokkumängu harjutanud koondisel lipsas Sloveeniaga mängus avageimi võit käest 18:9 eduseisult. "Esimeses geimis olime positiivses meeleolus ja mängisime koos, kuid siis kaotasime selle esimese geimi napilt ja pead läksid natukene norgu," lausus ta.

"Hakkasime pimedalt lööma palel blokki ja auti ning läks tuju veel rohkem ära. See homne sõnum saab olema see, et hoiame seda emotsiooni. Ainus mis läks hästi, oli serv, kuid teistes elementides saame kõiges juurde panna."

Kogenud kapteni kõrval sai tempos täismängu alles 18-aastane Johanna Sova, kel oli A-koondisega all vaid kaks Lätiga peetud sõprusmängu. Debüüt rahvusvahelises sarjas pani peale hoopis teistsuguse pinge.

"Väga kohutav värin, ma ikka kartsin täiega ja oli näha servides ka, ei tulnud hästi välja," tunnistas ta. "Aga esimese mängu koha koondises päris hea, et blokid tulid välja."

Mis on siis suurim erinevus, kui mängid Eesti liigas ja siin suures mängus lisaks pingele? "Ma arvan, et kõige suurem on see, et me ei tunne neid inimesi nii hästi. Eesti liigas kõik vastased korduvad, teame, mida nad teevad ja ei tee, kuid Euroopa liigas tundmatud inimesed ja läheb raskeks.

Eestist 3:0 jagu saanud Sloveenia jäi laupäeval võitluslikus lahingus 2:3 alla Ukrainale, kes on Kuldliigas tiitlikaitsja. Eesti naiskond mängis Ukraina vastu viimati kaks aastat tagasi Tallinnas.

Esimeses kontrollmängus jäädi vastasele alla, kuid päev hiljem peetud teises mängus, kus särasid nurgaründajad Kristiine Miilen ja Silvia Pertens, alistati Ukraina viiegeimilises kohtumises. Otsustav geim võideti siis 15:12.

"Viimati kui mängisime nendega, siis nad mägisid väga kiiret mängu ja siis on hästi suur roll bloki koha valikul. Ma mäletan, et kui me nende vastu mängisime ja võitsime viies geimis Sõle spordihoones, siis nende treener pani nad kohe pärast seda viiegeimist mängu trenni tegema," meenutas Kiviloo.

"Pärast teist viiegeimilist mängu [eelmine päev mängiti samuti viis geimi]! Nende jaoks oli häbi meile kaotada. Eks me läheme täiega nende vastu, ükski vastane siin liigas ei ole lihtne."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Eesti - Ukraina kohtumisest algab pühapäeval kell 16.50. See on ühtlasi viimane kodumäng, mille naiskond tänavu Kuldliigas peab, sest järgnevad turniirid mängitakse Belgias ja Aserbaidžaanis.