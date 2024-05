Laak: meil ei ole Kuldliigas võidukohustust, peame neid mänge nautima

"Arvata oli, et tuleb raskelt," rääkis ERR-ile reedeses matšis eestlannade parimana 13 punkti toonud Kertu Laak. "Võib-olla see, kuidas esimest geimi alustasime, andis rohkem lootust, aga see, et selle [geimi] kaotasime - me ei saanud sellest lõpuni üle. Neil oli blokikvaliteeti kõvasti, kui nad ikka kohal olid, tuli pall kõvasti tagasi. Jäime rünnakul hätta."

Eesti mängis tunamullu Sloveenia vastu Hõbeliigas kaks tasavägist mängu, aga koondise koosseis on kahe aastaga muutunud nooremaks. Seekordsesse Kuldliiga koosseisu ei kuulu kahe aasta tagusega võrreldes näiteks Kadi Kullerkann, Eliise Hollas, Karolina Kibbermann ega Julija Mõnnakmäe. "Sloveenia ei ole kindlasti Kuldliiga kõige kõvem tiim, oleme nendega ka Hõbeliigas mänginud ning üldse mitte kõvasti alla jäänud. Täna olid nad meist kõvasti üle ja võis olla küll see, et paljud meie mängijad pole veel sellisel tasemel kaasa teinud," arvas Laak.

"Energia on meil hea. Kui suudame tänasest paremini head tuju üleval hoida ja nautida - meil ei ole tegelikult siin liigas võidukohustust, peame neid mänge nautima ja halbadest momentidest kiiremini üle olema. Keegi meist ei ole üksi, peame üksteist aitama ja nii suudame mõnele vastasele paremini vastu saada," lisas Laak.

A-koondise debütandi Johanna Sova sõnul oli tal mängu ajal sees korralik värin. "Kartsin täiega ja seda oli servides ka näha! Tegelikult esimese koondisemängu kohta päris hea," ütles Sova. "Üldine mängupilt minu osas ikka lonkas. Kõige suurem erinevus on see, et Eesti liigas me teame, mida vastased teevad; siin on uued, tundmatud näod. Kogemus on aga väga vahva ja loodan, et ma ikka jätkan," sõnas 18-aastane ja 195 cm pikk Sova.

"Tahaks rohkem ründajatega kokku mängida ja positiivset energiat rohkem platsile tuua. Kipun kiiresti ära vajuma," rääkis ERR-ile ainsa Rakvere võrkpallurina koondises mängiv Häli Vahula. "Väga tore on kodupubliku ja -saali ees mängida. Platsile joosta oli alguses päris hirmutav, aga sellest sai kiiresti üle."