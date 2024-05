Toobal: ma ei ole teise geimi numbreid võrkpallis oma silmaga varem näinud

Eesti alustas väga hästi ja läks avageimis juhtima 16:8, ent siis lubati vastane mängu tagasi ja geimi lõpp kaotati napilt. "Oli selge, et esimesse geimi jätsime kogu emotsiooni ka," rääkis mängu järel Eesti peatreener Andres Toobal. "Olime pikalt ees, kõik justkui toimis ning siis üks suur serviseeria, millest me ei toibunudki. Läksime selle rütmiga järjest edasi ja tagasi ei tulnudki.

Teine geim läks Sloveeniale juba üsna kindlalt, sealjuures lõppes eestlannade rünnakul 33-st üritusest punktiga vaid üks. "Selles teises geimis olid sellised numbrid, mida ma oma silmaga võrkpallis näinud pole. Päris jõhker," tõdes Toobal. "Kaotasime pea, vastane sai kuus blokki - see on loogiline, kui emotsioonid saavad võitu. Isegi kui andsime vastasele palli üle, siis mitte kõige parema ideega. Alustasime hästi, aga see üks murdepunkt ja geimilõpp, mille ära andsime, pani kogu mängule pitseri."

Pühapäeval kohtub Eesti mullu Kuldliiga võitnud tugeva Ukrainaga. "Peame blokis järgmiseks mänguks suuri parandusi tegema, mitte ainult käte hoidmisega. Kui on vaja diagonaal võtta, siis see tuleb võtta. Mingist hetkest me täna seda enam ei suutnud. See on väga kõva mäng, on selge, et läheme seal - kas pingevabamalt, aga see tänane tahtmine pani meid ennast surve alla. Tuleb pea püsti hoida, edasi mängida. Saame väga tugevaid mänge ja teame, kuhu poole püüelda," lõpetas Toobal.