Maailma kettaheite koorekiht astub heiteringi Jõhvis

Jõhvi kergejõustikuõhtu, koos Heino Lipu mälestusvõistlustega, kuulub teist aastat järjest World Athletics Continental Tour ülemaailmsesse võistlussarja, millel osalemine annab sportlastele hinnalisi reitingupunkte nii juunis Roomas toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele kui ka augustis algavatele Pariisi olümpiamängude kergejõustikuvõistlustele pääsemiseks. Eesti kergejõustiklased saavad jõudu katsuda 32 riigi sportlastega.

Jõhvi kergejõustikuõhtu kuulitõuke- ja kettaheitevõistlus viiakse läbi omaaegse Eesti parima kergejõustiklase, Euroopa parima kuulitõukaja ja mitmevõistleja Heino Lipu auks ja mälestuseks.

Võistluste eeldataval peaalal ehk meeste kettaheites on kohal Jõhvi staadioni rekordiomanik, 2022. aasta maailmameister ja Teemantliiga liider Kristjan Čeh (isiklik ja Sloveenia rekord 71.86), Tokyo olümpiavõitja ja valitsev maailmameister Daniel Stahl (isiklik ja Rootsi rekord 71.86), Jamaika rekordimees Fedrick Dacres (70.78), Austraalia rekordimees Matt Denny (69.35) ning juunioride MM-hõbe ja Saksamaa tulevikulootus Mika Sosna (68.96).

Lisaks neile tulevad Jõhvi reitingupunkte jahtima Leedu, Hollandi, Katari ja Jaapani kettaheitjad ning Eesti parimad. Maailmarekordimehe leedulase Mykolas Alekna osalemine selgub pärast pühapäevast Maroko Teemantliiga etappi.

Kuulitõukes saavad Eesti mehed eesotsas 20 meetri joont püüdva Jander Heiliga Jõhvis rammu katsuda Euroopa sisemeistrivõistluste pronksmedalivõitja ukrainlase Roman Kokoshkoga (21.84), Portugali rekordimehe Tsanko Arnaudoviga (isiklik rekord 21.56), rootslase Wictor Peterssoniga (21.15) ja Šveitsi esindaja Stefan Wielandiga (19.21).

Sprindidistantsidel tuleb Eesti kiirematel rinda pista Brasiilia, Saudi Araabia, Suurbritannia, Itaalia, Taani, Skandinaavia ja Balti riikide välejalgadega.

Eelmisel aastal samal võistlusel 100 meetri Eesti rekordi (10,18) püstitanud Karl Erik Nazarov saab Jõhvis võimaluse kõrgeid reitingupunkte püüda ka 60 meetri distantsil, mis on tavapäraselt olnud sisevõistluste ala.

"Olümpiahooaja eesmärk on püsida terve, olla kiirem kui kunagi varem ja jõuda Pariisi. Teekond sinna algab nädala pärast Jõhvis. Super, et Eestis sellisel tasemel kergejõustikuvõistlus toimub ja aitäh korraldajatele, kes said programmi lülitada kaks lühikest sprindidistantsi, mis mõlemad lähevad reitingupunktide kogumisel arvesse," ütles Nazarov.

"Kuna talvehooaeg jäi vigastuse tõttu vahele, siis on minu jaoks ülioluline saada enne tiitlivõistlusi kirja võimalikult häid võistlusi vähese energiakuluga. Loodan nii 60 meetri kui 100 meetri distantsil näidata Jõhvi publiku ees vähemalt samasugust kiirust nagu aasta tagasi," lisas Eesti rekordimees.

Hetk, mil Karl Erik Nazarovist (#142) sai Eesti ajaloo kiireim 100 meetri jooksja Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

100 meetri tõkkejooksus on Kreete Verlinil, Diana Suumannil ja Anna Maria Millendil võimalus head tulemust saavutada kõrvuti Suurbritannia, Itaalia, Ukraina ja Taani tõkkesprinteritega. Meeste 110 meetri tõkkejooksus saab Keiso Pedriks võimeid võrrelda Rio olümpiahõbeda hispaanlase Orlando Ortegaga, samuti Brasiilia, Hollandi, Ukraina, Rootsi ning Singapuri meestega.

Meeste 800 meetri jooksus on Eesti kiirematel eesotsas Uku Renek Kronbergsi ja Deniss Salmijanoviga võimalus rekordeid püüda konkureerides Iirimaa, Ungari, Rootsi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi keskmaajooksjatega. Neile on abiks ka tempomeister Gambiast.

Naiste kaugushüppes on Liisa-Maria Lusti ja teiste eestlaste vastasteks Läti, Ukraina, Rootsi, Itaalia, Brasiilia ja Suurbritannia sportlased. Meestest saab Hans-Christian Hausenberg oma võimeid võrrelda Norra, Soome, Leedu, Poola, Ungari, Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Filipiinide kaugushüppajatega. Nimekaim konkurent on värske sisemaailmameistrivõistluste hõbedamees kolmikhüppes Yasser Triki Alžeeriast.

Kõrgushüppes on Elisabeth Pihela ja teiste meie paremate konkurentideks Soome ja Hollandi tipud. Naiste vasaraheite Eesti rekordiomanikul Kati Ojalool ja Jõhvist sirgunud Anna Maria Orelil on vastas Rootsi, Soome, Ukraina, Šveitsi ja Uus-Meremaa tüdrukud.

Meestest saab Adam Kelly tiitlivõistluste reitingupunkte püüda koos Leedu, Ungari, Tšehhi, Soome, Saksamaa, Katari ja Argentina vägilastega.

Jõhvi kergejõustikuõhtu täielik stardinimekiri avaldatakse pärast eelregistreerimise tähtaja saabumist.