Lando Norris teenis F1 MM-sarjas esimese etapivõidu

USA-s Miamis peetud vormel-1 MM-sarja etapil võidutses britt Lando Norris (McLaren), kellele see oli karjääri esimene etapivõit.

Sõidu keskel põrkasid omavahel kokku Landon Sargeant ja Kevin Magnussen ning rajale tuli turvaauto. Norris oli tippsõitjatest ainus, kes polnud selleks hetkeks veel rehve vahetanud ning tõusis liidriks. Kordusstardi järel suutis britt MM-sarja üldliidri Max Verstappeni (Red Bull) ees edu hoida ja vahet üha kasvatada, lõpuks edestas ta hollandlast 7,612 sekundiga. Kolmandana lõpetas Charles Leclerc (Ferrari).

"Oli juba ka aeg, mis?" küsis 110. korda MM-etapil sõitnud 24-aastane Norris pärast sõitu. "Terve nädalavahetus on olnud hea, meil polnud erilisi tagasilööke. Panime strateegia paika ja kõik õnnestus."

Enne Miami etappi oli Norris jõudnud 15. korral pjedestaalile, aga võitu mitte kunagi kõrgeimale astmele – see oli F1 rekord. "Lõpuks ometi sain esikoha, olen üliõnnelik," ütles Norris.

Esikolmikule järgnesid Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) ja Lewis Hamilton (Mercedes).

MM-sarja üldarvestuses juhib Verstappen kuue etapi järel 136 punktiga, teine on tema tiimikaaslane Perez 103 punktiga ja kolmas Leclerc 98 punktiga. Norris on 83 punktiga neljas, sama palju punkte on ka viiendal kohal oleval Sainzil.

Järgmine MM-etapp sõidetakse 19. mail Itaalias.