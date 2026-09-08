David Luiz nurjas Sappineni debüütvärava võimaluse

Sappinen kuulus teist mängu järjest Olympiakose algkoosseisu ja oli väljakul 78. minutini. Avapoolaja viimasel minutil võitis eestlase meeskonnakaaslane otsajoone ääres palli ning söötis selle värava ette Sappinenile, kuid tema madala ürituse blokeeris Pafose kapten, endine Londoni Chelsea, Paris Saint-Germaini ja Londoni Arsenali kaitsja David Luiz, vahendab Soccernet.

Sappinenil tekkis veel parem võimalus skoori avamiseks teise poolaja alguses, kuid siis tõrjus Radoslaw Majecki tema lähilöögi alumisest nurgast. Paar minutit hiljem proovis Eesti koondise ründaja kaugelt, kuid ta libises löögi hetkel ning pall lendas üle tühja värava.

Olympiakos asub kahe vooru järel Küprose kõrgliigas üheksandal kohal.

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