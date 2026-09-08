X!

David Luiz nurjas Sappineni debüütvärava võimaluse

Jalgpall
Rauno Sappinen (vasakul).
Rauno Sappinen (vasakul). Autor/allikas: Olympiakos Nicosia FC/Facebook
Jalgpall

Rauno Sappinen ja Nikosia Olympiakos mängisid võõrsil väravateta viiki Küprose tippklubi Pafosega. Eesti koondise ründajal tekkis mängu jooksul mitu väravavõimalust, kuid esimene värav uues koduklubis jääb ootama järgmist kohtumist.

Sappinen kuulus teist mängu järjest Olympiakose algkoosseisu ja oli väljakul 78. minutini. Avapoolaja viimasel minutil võitis eestlase meeskonnakaaslane otsajoone ääres palli ning söötis selle värava ette Sappinenile, kuid tema madala ürituse blokeeris Pafose kapten, endine Londoni Chelsea, Paris Saint-Germaini ja Londoni Arsenali kaitsja David Luiz, vahendab Soccernet.

Sappinenil tekkis veel parem võimalus skoori avamiseks teise poolaja alguses, kuid siis tõrjus Radoslaw Majecki tema lähilöögi alumisest nurgast. Paar minutit hiljem proovis Eesti koondise ründaja kaugelt, kuid ta libises löögi hetkel ning pall lendas üle tühja värava.

Olympiakos asub kahe vooru järel Küprose kõrgliigas üheksandal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

12:33

David Luiz nurjas Sappineni debüütvärava võimaluse

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Nõmme Unitedi peatreeneriks saab kolmel MM-il mänginud ameeriklane

07.09

Tiitlimängus Pärnu alistanud Augur krooniti taaskord Eesti meistriks

07.09

Flora naiskond taastas tabeli tipus edu, Sporting kerkis koha võrra

07.09

Barcelona lõi võõrsil Valenciale viis vastuseta väravat

06.09

Teise poolaja väravad tõid Levadiale taas võidu

06.09

Arsenal väljus kaotusseisust ja jätkab täiseduga

06.09

VIDEO | Levadia pani tabavast penaltist võidule aluse

06.09

Nõmme United loobus Poola peatreeneri teenetest

sport.err.ee uudised

15:02

Soomer naasis võistlustulle Nürburgringil: tore on taas tsikli seljas olla

14:23

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

13:40

Markus Kajak võitis kõik kolm võistlussõitu

13:08

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

12:33

David Luiz nurjas Sappineni debüütvärava võimaluse

12:02

Glinka korjas võidu kahe setiga

11:30

KUULA | "Võimla" võttis kokku viimase nädala suurimad sporditeemad

11:13

TÄNA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis

10:40

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

09:05

Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

08:41

Neljast neli: Zverev pääses slämmiturniiril taas veerandfinaali

08:05

Neel ja Olmos langesid USA lahtistel konkurentsist

07.09

Rooba klubi pidi Meistrite liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

07.09

Lawson saab Red Bullis veel ühe võimaluse

07.09

MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

07.09

Musting: vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline

07.09

ETV spordisaade, 7. september

07.09

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

loetumad

07.09

Nõmme Unitedi peatreeneriks saab kolmel MM-il mänginud ameeriklane

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Itaalia naised andsid MM-il ameeriklannadele korraliku lahingu

07.09

3x3 korvpallikoondis võitis viimase EM-i eelse kontrollturniiri

10:40

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

07.09

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

07.09

Noskova lülitas teist slämmiturniiri järjest Kostjuki konkurentsist

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

09:05

Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo