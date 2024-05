Tarmo Klaar: McLareni tehnilised uuendused sisendavad lootust

Vormeliekspert Tarmo Klaar ütles teisipäeval "Terevisioonis", et Lando Norrise ootamatu triumf vormel-1 sarja Miami etapil annab lootust, et võistkonnad hakkavad võimsale Red Bullile ja Max Verstappenile lähemale jõudma.

Nädalavahetusel Miamis toimunud vormel-1 sarja MM-etapil teenis võidu 24-aastane britt Lando Norris (McLaren), kelle jaoks oli see 110 sõidu jooksul esimene etapivõit. Tema edul MM-sarja üldliidri ja kahekordse maailmameistri Max Verstappeni oli 57 ringi järel 7,612 sekundit.

"Lando Norris võitis veenvalt. Ei olnud sellist asja, et Verstappen oleks katkestanud - mingisugune avarii alguses, mille tõttu ta pidi tagantpoolt tulema või et kvalifikatsioon oleks läinud metsa. Ei midagi taolist, puhtalt taktikaga, puhtalt kiirusega Lando Norris võitis," võttis Klaar kokku, miks briti võit niivõrd suur oli.

Norris on sümpaatne kuju ning teda tulid karjääri esimese etapivõidu puhul õnnitlema kõik vormelitähed, nende hulgas ka Verstappen ning endine tiimikaaslane Fernando Alonso. "Kõik teda teavad, tore ja kiire poiss, lõpuks ometi tuli võit," ütles Klaar.

Noor britt oli küll Miamis tubli, aga vormel-1 sarja valitseb jätkuvalt Verstappen, kes on viimasel kolmel hooajal ka kindlalt MM-tiitli teeninud. Samas on Klaari sõnul lootust, et hollandlase ja Red Bulli ülevõim võib millalgi ka läbi saada.

"Palju lootust sisendab inimestele, et selleks Miami etapiks tõi McLareni võistkond hästi palju tehnilisi uuendusi autole. Tavaliselt tuuakse tehnilised uuendused vormel-1 sarjas pärast neid ülemere sõite, kui jõutakse Euroopasse tagasi," selgitas ekspert. "Selleks ajaks paljud planeerivad eriti radikaalseid uuendusi, mis peaksid siis edu tooma. Seekord tuli McLaren nendega varem välja ja ilmselgelt need toimisid."

Tarmo Klaar Autor/allikas: ERR

"Nagu ma olen rääkinud murdmaasuusatamise kohta, ka see on tehnikasport! Sa võid olla Kristina Šmigun, aga kui sind kinni määritakse, kui suusk on vale painduvusega, sa ei jõua mitte kuhugi. Spordis, kus mootorid põrisevad, on see veel komplekssem asi," jätkas Klaar. "Kas nüüd Verstappen enam ei võida või jääbki võitma, kõik sõltub sellest, kuidas meeskond töötab. Kui kiiresti leitakse tõhusaid lahendusi, et auto oleks kiire."

Sel hooajal on peetud kuus võistlussõitu, millest neljas on võitjaks tulnud Verstappen. Miamis jäi ta Norrise järel teiseks, Austraalias pidi hollandlane katkestama. Mullu võitis ta MM-tiitli üldarvestuses 290-punktilise eduga, aasta enne oli edu pea 150 punkti ning 2021. aastal edestas ta Lewis Hamiltoni kaheksa punktiga.

Miks see Verstappen siis nii hea on? "Mootorispordis on olnud neid ühe ringi kiireid läbi aastakümnete väga-väga palju. Aga Verstappen on selline võidusõitja, kes suudab olla püsivalt kiire. Ring ringilt, nädalast nädalasse. Kiire ja stabiilselt kiire. Lisaks on tal väga hea võistkond, kes võistlustaktika paika paneb ja väga hea inseneride meeskond. Kui kõik see kolmik toimib - insenerid, võistlustaktika ja sõitja - siis lõpptulemus ongi selline nagu viimastel aastatel oleme näinud," vastas Klaar.

Juhan Kilumets uuris Klaarilt ka eestlase Paul Aroni kohta, kes on oma debüüthooaega vormel-2 sarjas alustanud suurepärase hooga. "Ei ole üllatus, ta on Superman. See oli midagi sellist, mis minu jaoks oli tõesti positiivses mõttes šokeeriv. Väga vinge algus. Tal on mõtlemine paigas, taustajõud korras. Loodame veel paremaid tulemusi," ütles Klaar.