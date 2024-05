Kertu Laak: loodan, et lõppenud hooaeg polnud ühekordne sähvatus

Lisaks esimest korda Kuldliigas mängimisele saab koondis minna suvele vastu ka uue peatreeneri käe all, sest varem Alessandro Orefice abitreenerina koondise juures olnud Andres Toobal on nüüd peatreeneri ametis.

"Ma olen Tatsi [Toobalit] ainult abitreenerina näinud. Me saame väga hästi läbi ja ta on naistele ideaalne treener, sest ta on rahulik. Ta ei pea meie peale karjuma, et meie austust välja teenida," märkis nurgaründaja Kristiine Miilen.

"Koondises on palju uusi nägusid ja see on natukene kurb, sest vanemaid mängijaid jääb järjest vähemaks. Aga muidu on koondises alati hea olla ja Eestis samuti."

Koondises on mitu uut mängijat, teiste hulgas ka Prantsusmaal Cannes'i klubis oma esimese välishooaja lõpetanud 18-aastane Carmel Vares.

"Loomulikult on mul väga hea meel koondisesse tulla. Ma ei närveeri. Olen enesekindel ja arvan, et saan siin hästi hakkama," sõnas noor diagonaalründaja.

"Ma arenesin Prantsusmaal väga palju edasi. Noore mängijana nii varakult välismaale minna on tegelikult väga riskantne samm. Aga ma usun, et sain hästi hakkama ja tegin stabiilse hooaja."

Koondise diagonaalründaja põhikoormust peaks jätkuvalt kandma Kertu Laak, kes lõpetas Poolas Bielsko-Biala ridades hooaja pronksmedaliga ja võib ka mänguliselt hooajaga igati rahule jääda.

"Kui võtta kokku kõik see tase, kuidas mina suutsin mängida ja ka saavutused, siis kindlasti pole mul varem nii head hooaega olnud. Loodan, et see polnud ühekordne sähvatus, vaid suudan edaspidi sellist taset hoida. See oleks minu soov," avaldas Laak.

Eesti naiskond alustab Kuldliiga mängudega 17. ja 19. mail, kui Rakveres kohtutakse Sloveenia ja Ukrainaga.

Kuldliiga mängude ajakava:

Rakvere spordihall

17. mai kell 18.00 Sloveenia – Eesti

18. mai kell 16.00 Ukraina – Sloveenia

19. mai kell 16.00 Eesti – Ukraina

Beveren, Belgia

24. mai kell 21.30 (Eesti aeg) Eesti – Belgia

25. mai kell 21.30 Horvaatia – Eesti

26. mai kell 19.00 Belgia – Horvaatia

Bakuu, Aserbaidžaan

31. mai kell 16.00 (Eesti aeg) Eesti – Aserbaidžaan

1. juuni kell 16.00 Austria – Eesti

2. juuni kell 16.00 Aserbaidžaan – Austria