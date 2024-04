Poolak: tähelepanu hajus, aga rütmi mõttes oli sõit nauditav

Eesti paatkond püsis kogu finaalsõidu vältel kuuendal kohal ja finišeeris ajaga 6.09,46, kaotades võitjaks tulnud Itaaliale (Nicolo Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili) 5,53 sekundiga.

"Teised olid natuke eest läinud, aga mitte väga palju. Võitjale alla kuue sekundi kaotust - ma arvan, et see on suhteliselt hea indikaator," lausus eessõudja Johann Poolak ERR-ile. "Võrreldes varasemate aastatega oleme tugevamatega pundis sees."

"Täna lihtsalt natuke vastutuul, keerulised olud, saime kõrvalt natuke Itaalia, kes lõpuks võitis, lainet. Tõmbas ühte äärde, teise äärde. Tõnul oli natuke rooliga tegemist ja vahepeal käisid aerud vastu poirida."

"Tähelepanu hajus igale poole, aga rütmi mõttes oli võistlussõit, võiks öelda isegi nauditav," leidis Poolak ka positiivset. "Aga tulemus on paberil kirjas ja selline meie seis praegu on."

Sõudjate tähtsaim võistlus seisab ees mõne nädala pärast, kui Luzernis toimub olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlus. "Seda saabki siit kaasa võtta, et natuke oleme tuttavad oma nõrkustega," ütles Poolak.

"Eelsõit oli meil allatuules, aeg oli 5.43. Nüüd finaal oli vastutuules ja 6.09 - 25 sekundit on seal vahet. Allatuulega tulime väga hästi toime. Luzerni kolmenädalase ettevalmistusega võib-olla otsida rohkem vastutuuletreeninguid. Luzernis on ka nii, et väga vabalt võib olla kumbki stsenaarium."

Poolak jääb rahule neliku omavahelise koostöö ja rütmiga, samuti pakub rõõmu värske paat. "Uue paadiga on võrdluseks tuua, et saime kodus kolm päeva sõita vana paadiga - see on hoopis teine maailm! See variant, millega siin praegu võistleme, on ikka kordades parem kui Tokyo neljapaat," lausus ta.

"Ma ei tea, kas oleme saanud mingi parema seadistuse endale paika, aga kuidagi tundub see paat stabiilsem, mõnusam, mugavam, kuigi on täpselt samad kaalunumbrid ja sätted peal. Tehasest tulles on paatidel mingi väike erinevus, nad päris üks-ühele seda teha ei saa sama mudeli sees. On ikka tunduvalt mugavam paat."

Luzerni võistlus toimub 19.-21. mail. Pariisi olümpiamängudele jõudmiseks tuleb pääseda kahe parema hulka.