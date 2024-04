Bayernist lahkuvat Tuchelit fännide petitsioon ei kõiguta

Veebruaris teatas Saksamaa jalgpalli edukaim meeskond Müncheni Bayern, et eelmise aasta kevadel peatreeneriks saanud Tucheli koostöö klubiga lõppeb juba pärast seda hooaega.

Nädala alguses loodi rahvaalgatuse portaalis Change.org petitsioon, millega üritatakse Tuchelit ümber veenda. Reedese seisuga on oma allkirja 50-aastase jätkamisele andnud ligi 14 000 toetajat, kuid saksklase sõnul on otsused juba tehtud.

"Isegi kui see teema on minu jaoks hea, et nad tahavad, et ma jätkaks, ei ole [rahvaalgatus] mu prioriteet," sõnas Tuchel. "See ei saa olla prioriteet. Järgmised [kaks nädalat] on minu eesmärk ainult jalgpall ja ei midagi muud. Olgu see meeldiv või ebameeldiv, ma ei lase end sellest mõjutada."

Sel nädalal kinnitas Austria jalgpallikoondise peatreener Ralf Rangnick, et on pidanud Bayerniga läbirääkimisi. Bayern jahtis ka Xabi Alonso allkirja, kuid Leverkuseni Bayerile ajaloolise tiitli toonud hispaanlane otsustas siiski oma praeguse klubi juurde jääda.

Bayernit ootab ees tihe periood ning järgmise kahe nädalaga selgub, kas nad pääsevad Meistrite liigas finaali või teeb seda hoopis Madridi Real. Koduses kõrgliigas on liigatabelis teisel real paikneval Bayernil pidada veel neli kohtumist ja 4. mail kohtuvad nad võõrsil Stuttgartiga, kes on 32-kordsest Saksa meistrist kolme punkti kaugusel.

Leverkusen on tiitli juba kindlustanud, hooaeg lõpeb 18. mail.