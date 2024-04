Austria loots kinnitas läbirääkimisi Bayerniga

Austria jalgpallikoondise peatreener Ralf Rangnick kinnitas, et on pidanud läbirääkimisi Müncheni Bayerniga, et saada klubi järgmiseks peatreeneriks.

Tänavu esimest korda pärast 2011/12 hooaega Saksamaa meistritiitlita jäänud Bayern teatas juba veebruaris, et praeguse juhendaja Thomas Tucheli koostöö klubiga lõppeb pärast käimasolevat hooaega. Saksamaa meedia on viimastel päevadel Bayernit enim seostanud Austria koondise peatreeneri Ralf Rangnickiga.

Klubijalgpallis viimati Manchester Unitedit tüürinud Rangnick ütles Austria väljaandele 90minuten, et Bayern on tema poole pöördunud. Kuigi ta ei välistanud ametivahetust, märkis sakslane, et peab enne lõppotsuse langetamist mitmeid tegureid kaaluma.

"Bayern on minuga ühendust võtnud ja ma olen sellest ka ÖFB-d [Austria jalgpalliliit] teavitanud. Mul on ÖFB-ga väga usalduslikud suhted ja praegu on minu fookus ainult Austria rahvusmeeskonnal. Ma tunnen end selles ametis väga hästi. Praegu ei ole mul põhjust Bayernile keskenduda," sõnas Rangnick.

"Kui Bayern ütleb mulle "Me tahame sind", siis ma pean endalt küsima, kas mina üldse tahan seda? Kui ma tõesti tahan midagi muud teha, siis arutan seda kõigepealt ÖFB-ga. Mul on koondislastega väga head suhted. Nad ei hakka paremini mängima ainult sellepärast, kui ütlen, et kindlasti jätkan Austria koondise peatreenerina."

65-aastane Rangnick nimetati Austria rahvuskoondise peatreeneriks 2022. aasta kevadel. Austerlased kuuluvad juunikuus algaval EM-finaalturniiril ühte alagruppi koos Prantsusmaa, Hollandi ja Poolaga.