Inglismaa ründelegendid usuvad jätkuvalt Tuchelisse

Inglismaa läks MM-il oma poolfinaali Argentina vastu teise poolaja alguses juhtima, ent loovutas normaalaja viimaseks pooltunniks initsiatiivi täielikult tiitlikaitsjale ning kaks hilist väravat viisid Argentina lõpuks finaali.

37 minuti jooksul, mis jäid Anthony Gordoni tabamuse ning Lautaro Martinezi võiduvärava vahele, hoidis Inglismaa palli vaid 12 protsenti mänguajast ning Inglismaa peatreener Thomas Tuchel on oma kaitsva taktika ja alt läinud vahetuste eest saanud tugevat kriitikat.

Algselt kehtis Tucheli leping käesoleva MM-i lõpuni, aga Inglismaa jalgpalliliit pikendas temaga juba veebruaris lepingut ka 2028. aasta EM-iks.

"Me ootasime rohkemat, aga seepärast, et Tuchel ei täitnud talle püstitatud ootusi, ei tähenda, et tema ajastu peaks olema läbi," kirjutas BBC-s endine koondise ründaja Alan Shearer.

"Me ei näinud seda Inglismaad, mida ta meile MM-iks lubas. Kui annad väga heale meeskonnale nii pikaks ajaks initsiatiivi ning Lionel Messi sugusele geeniusele nii palju vabadust, on oht kõrvetada saada ja me saimegi," lisas endine Newcastle'i ründaja.

"Kuigi turniiri lõpp oli äärmiselt valus, on MM-ilt siiski palju positiivset kaasa võtta. Olin kõigis koondise mängudes kaaskommentaatoriks ja minu kõige meeldejäävam hetk on imeline võit Mehhiko üle kaheksandikfinaalis. See oli Inglismaa turniiri parim mäng: ma ei ole sellist meeskonnavaimu varem näinud ja seepärast kirjeldasin seda kui minu eluaja parimat Inglismaa koondise mängu. See pani mind uskuma, et see meeskond on kõigeks võimeline," kirjeldas Shearer.

Ka Inglismaa kõigi aegade teine parim väravakütt Wayne Rooney usub, et Tuchel peaks ametis jätkama. "Kui Pep Guardiola on vaba, siis tuleb võib-olla minna teda jahtima. Tuchel on maailmatasemel treener, kes on võimeline oma vigadest õppima, arenema ja paremaks saama. Kui ta vallandada, siis kes asemele tuuakse? Ma ei usu, et keegi teine on sama hea kui Tuchel," sõnas Rooney BBC-s.

"Tal ei olnud maailmameistrivõistluste kogemust, täpselt sama oli meil [Fabio] Capelloga. MM on hoopis teistsugune, sul on vaja seda keskkonda tunda ja nüüd on tal kogemus olemas," tõdes endine ründaja.

Tuchel jättis MM-ile sõitnud koosseisust välja näiteks Trent Alexander-Arnoldi, Phil Fodeni, Harry Maguire'i, Cole Palmeri ja Morgan Gibbs-White'i. Rooney arvates tegi sakslane nimekirja koostamisel vigu. "Sa ei saa MM-i võita meeskonnaga, kes on lihtsalt kohal olemise üle rõõmus. Sul on vaja debatti, sa vajad mängijaid, kes ei ole sinuga nõus. Mängijaid oma isiksuste, arvamustega, neid, kes esitavad ka treeneritele raskeid küsimusi. Tipptreeneritele see meeldibki," sõnas Rooney.

"Usun, et hiljem tagasi vaadates kahetseb Tuchel mõningaid asju, aga ma arvan jätkuvalt, et ta on parim võimalik treener, kes meid järgmisele suurturniirile viia saab," lõpetas endine Manchester Unitedi täht.