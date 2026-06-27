X!

Inglismaa peatreener jäi oma otsusele kindlaks: minu töö on lahendusi leida

Jalgpalli MM
Thomas Tuchel ja Reece James.
Thomas Tuchel ja Reece James. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Inglismaa jalgpallikoondise paremkaitsja Reece James peab reievigastuse tõttu MM-il vahele jätma vähemalt kaks järgmist kohtumist. Peatreener Thomas Tuchel kaitses oma otsust kaasata koosseisu ainult kaks parempoolset äärekaitsjat.

James tegi reiele liiga teisipäevases alagrupimängus Ghana vastu. Tucheli sõnul ei ole äärekaitsja vahepealsel ajal trenni teinud. Eeldatavasti peab James vähemalt kaks järgmist kohtumist vahele jätma.

Jamesi vigastus ei tule tõsisematele jalgpallisõpradele üllatusena, sest Londoni Chelsea kapten on oma karjääris peaaegu igal hooajal olnud reievigastusega kimpus. Lisaks Jamesile on Inglismaa koondises veel ainult üks mängija, kes harjunud mängima paremkaitsja positsioonil – Djed Spence. Äärekaitses saavad vajadusel hakkama ka vasakjalgne poolkaitsja Nico O'Reilly ning keskkaitsjad Dan Burn, Jarell Quansah ja Ezri Konsa.

Tekkinud olukorra tõttu kritiseerisid mitmed Inglismaa väljaanded Tucheli poolt kokku pandud koosseisu, kuid Tuchel ise ei näe selles suurt probleemi. "Jah, loomulikult olen rahul oma variantidega. Mina valisin koosseisu, seega olen kõigega rahul. Nii mängijate omadustega kui ka tugevustega, mida nad koondisele pakuvad," rääkis Inglismaa loots mängueelsel pressikonverentsil. "Loomulikult väga tahaksime, et kõik võtmemängijad oleksid igaks mänguks olemas, aga see ei ole võimalik. Treeneritena on meie töö lahendusi leida."

Tuchel lisas, et tõenäoliselt saab James veel rahvuskoondist MM-il aidata. "Keegi ei osanud seda vigastust ette näha. Reece oli väga heas vormis. Tegemist on pigem kergema vigastusega. Ta tegeleb praegu taastusraviga ja me hindame tema seisu mäng-mängu haaval. Olen kindel, et ta saab meid sel turniiril veel aidata."

Neljapäeval jätsid treeningu vahele poolkaitsjad Declan Rice ja Elliot Anderson ning ääreründaja Bukayo Saka. Tucheli sõnul on kõik kolm valmis vajadusel laupäeval Panama vastu mängima.

Inglismaa ja Panama vastasseisu näeb ERR-i kanalitelt algusega kell 23.50.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

MM-i tänased mängud
23.50
ETV
L-alagrupp
Panama – Inglismaa
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Joel-Rasmus Remmel

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

17:59

Inglismaa peatreener jäi oma otsusele kindlaks: minu töö on lahendusi leida

15:38

Uruguay ja Manchester Unitedi poolkaitsja viidi kanderaamil väljakult minema

14:01

TÄNA OTSE | Edasipääsu kindlustanud Inglismaa püüab alagrupis esikohta

13:45

Karmi käega Bielsa lahkus Uruguay koondise juurest: ma ei jäta midagi maha

09:29

Iraani koondislane Ramin Rezaeian VAR-i otsusest: me väärisime võitu

09:05

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

06:04

Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

26.06

Tänavusel MM-il sündis uus väravarekord

26.06

Ecuadori president kuulutas MM-i edu tähistamiseks välja riigipüha

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

18:51

Austria GP kvalifikatsiooni võitis Russell, Verstappen sõitis vastu rajapiiret

18:30

Mölder ja Tamm võitsid kahenädalase vahega teise ITF-i turniiri

17:59

Inglismaa peatreener jäi oma otsusele kindlaks: minu töö on lahendusi leida

17:19

Elustamist vajanud olümpiapronks kirjutati haiglast välja

16:52

Neljakordne slämmivõitja sai Wimbledoni eelturniiril vigastada

16:06

Maple Leafs valis esimesena McKenna, Läti jäähokil oli märgiline öö

15:38

Uruguay ja Manchester Unitedi poolkaitsja viidi kanderaamil väljakult minema

15:00

Eesti neljapaat jõudis Luzerni MK-etapil A-finaali

14:24

Eesti saadab cheerleadingu Euroopa meistrivõistlustele 96 sportlast

14:01

TÄNA OTSE | Edasipääsu kindlustanud Inglismaa püüab alagrupis esikohta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo