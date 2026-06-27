Inglismaa peatreener jäi oma otsusele kindlaks: minu töö on lahendusi leida

James tegi reiele liiga teisipäevases alagrupimängus Ghana vastu. Tucheli sõnul ei ole äärekaitsja vahepealsel ajal trenni teinud. Eeldatavasti peab James vähemalt kaks järgmist kohtumist vahele jätma.

Jamesi vigastus ei tule tõsisematele jalgpallisõpradele üllatusena, sest Londoni Chelsea kapten on oma karjääris peaaegu igal hooajal olnud reievigastusega kimpus. Lisaks Jamesile on Inglismaa koondises veel ainult üks mängija, kes harjunud mängima paremkaitsja positsioonil – Djed Spence. Äärekaitses saavad vajadusel hakkama ka vasakjalgne poolkaitsja Nico O'Reilly ning keskkaitsjad Dan Burn, Jarell Quansah ja Ezri Konsa.

Tekkinud olukorra tõttu kritiseerisid mitmed Inglismaa väljaanded Tucheli poolt kokku pandud koosseisu, kuid Tuchel ise ei näe selles suurt probleemi. "Jah, loomulikult olen rahul oma variantidega. Mina valisin koosseisu, seega olen kõigega rahul. Nii mängijate omadustega kui ka tugevustega, mida nad koondisele pakuvad," rääkis Inglismaa loots mängueelsel pressikonverentsil. "Loomulikult väga tahaksime, et kõik võtmemängijad oleksid igaks mänguks olemas, aga see ei ole võimalik. Treeneritena on meie töö lahendusi leida."

Tuchel lisas, et tõenäoliselt saab James veel rahvuskoondist MM-il aidata. "Keegi ei osanud seda vigastust ette näha. Reece oli väga heas vormis. Tegemist on pigem kergema vigastusega. Ta tegeleb praegu taastusraviga ja me hindame tema seisu mäng-mängu haaval. Olen kindel, et ta saab meid sel turniiril veel aidata."

Neljapäeval jätsid treeningu vahele poolkaitsjad Declan Rice ja Elliot Anderson ning ääreründaja Bukayo Saka. Tucheli sõnul on kõik kolm valmis vajadusel laupäeval Panama vastu mängima.

Inglismaa ja Panama vastasseisu näeb ERR-i kanalitelt algusega kell 23.50.