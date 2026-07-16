Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Thomas Tuchel ei näe põhjust kahetseda taktikalisi otsuseid, mis lõppesid MM-i veerandfinaalis 1:2 kaotusega Argentinale. Küll aga nõustus ta kapten Harry Kane'iga, et pärast väravat muutus meeskond liiga passiivseks ning lasi mängu käest.

Inglismaa asus Atlanta kohtumises Anthony Gordoni 55. minuti väravast juhtima ning oli selleks hetkeks mängupilti kontrollinud. Argentina vastas aga kohtumise lõpus kahe väravaga, skoorides 85. ja 92. minutil.

Tucheli hinnangul vääris Inglismaa juhtima asumist.

"Arvan, et väärisime 1:0 eduseisu. Pärast seda muutus mängu hoog. Argentinal polnud enam midagi kaotada, aga meie hakkasime mängima nii, nagu oleks meil väga palju kaotada," ütles sakslasest peatreener.

Tema sõnul algasid probleemid kohe pärast juhtväravat.

"Meil ei olnud enam piisavalt pallivaldamist. Me ei suutnud nende surve alt välja tulla ega palli enda käes hoida. Tundus, nagu sureksime aeglast surma. See algas kohe pärast väravat ja oligi peamine põhjus, miks me kaotasime."

Tuchel lükkas ümber arvamuse, et mäng pöördus pärast tema vahetusi. 72. minutil tõi ta väljakule kaitsja Ezri Konsa ning võttis välja värava löönud Anthony Gordoni.

"Vajusime sügavale kohe pärast väravat, mitte alles pärast vahetusi. Võtan vahetused enda vastutusele, kuid pärast mängu on alati lihtne öelda, et oleks pidanud midagi teisiti tegema. Keegi ei saa tõestada, mis oleks siis juhtunud."

Peatreener selgitas, et viieliikmeline kaitseliin pidi aitama sulgeda ääred ja tulla toime Argentina nelja ründava mängijaga.

"Minu jaoks oli see loogiline otsus. Tahtsime sulgeda lüngad ja olla tugevamad tsenderduste kaitsmisel. Aga me ei suutnud peatada nende teise laine rünnakuid. Asi ei olnud formatsioonis – me muutusime lihtsalt liiga passiivseks ja saime selle eest karistada."

Sarnase hinnangu andis ka Inglismaa kapten Harry Kane, kelle sõnul oli meeskond esimese tunni jooksul parem pool.

"Esimesed 60–70 minutit mängisime hästi. Survestasime kõrgel, tempo oli hea ja väärisime eduseisu. Pärast väravat ei leidnud me enam palliga lahendusi ning Argentina rünnakud hakkasid tulema lainetena."

Kane tunnistas, et Inglismaa loobus pärast juhtväravat oma senisest mänguplaanist.

"Läksime 1:0 ette ja üritasime lihtsalt vastu pidada, kuigi olime kogu turniiri jooksul rääkinud, et peame tegema vastupidist. Seda on muidugi lihtsam öelda kui teha."

Ka tema hinnangul ei toonud viieliikmeline kaitseliin soovitud tulemust.

"Vajusime lihtsalt liiga sügavale. Nemad korjasid kõik teised pallid üles ja meie ei saanud enam oma väljakupoolelt välja. Kui mängid nii kõrge tasemega meeskonna vastu, siis kasutavad nad lõpuks oma võimalused ära."

Kane sõnul ei olnud tegemist ainult taktikalise probleemiga.

"See on natuke kõike – oskus hoida palli, õige mõtteviis ja tehniline kvaliteet ka siis, kui oled väsinud ja mäng ei kulge sinu tahtmist mööda. Me ei suutnud enam mängu hoogu enda kasuks pöörata."

Inglismaa kapten rõhutas siiski, et vaatamata järjekordsele valusale suurturniiri lõppemisele on ta meeskonna üle uhke.

"Poisid andsid kõik – jooksid, võitlesid, valasid higi. Muidugi oleme kõik löödud, sest uskusime, et suudame finaali jõuda ja selle ka võita. See on järjekordne valus hoop. Oleme jälle uksele koputanud, kuid peame leidma selle puuduva killu, et lõpuks üle joone jõuda."

Ka Tuchel ei soovinud kohe pärast kohtumist kogu turniirile hinnangut anda.

"Kahetsust ei ole. Andsime kõik ja olime edasipääsule väga lähedal. Praegu on seda lihtsalt raske vastu võtta. Turniiri kokkuvõtte tegemiseks on veel liiga vara."

Inglismaa kohtub pronksimängus Prantsusmaaga.