Bayern ja Liverpool võitlevad Xabi Alonso allkirja eest

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi aupresident Uli Hoeness ütles, et Leverkuseni Bayeri peatreener Xabi Alonsot on juhendajaid otsivate suurklubide peamine sihtmärk.

Hoeness ütles väljaandele Ran Sport, et 42-aastane Alonso on suurklubide radaril. "Ta on tõestanud, et suudab suurklubisid juhtida. Pealegi pole palju treenereid, kes on hetkel vabad või ei võta puhkeaastat," ütles Hoeness.

Hispaania koondisega 2010. aastal maailmameistriks tulnud Alonso esindas oma klubikarjääris Real Sociedadi, Eibari, Liverpooli, Madridi Reali ja Müncheni Bayernit. Leverkuseni juhendajaks sai ta 2022. aastal ning tänavu liigub klubi oma pika ajaloo esimese Saksamaa meistritiitli suunas.

Kuna nii Liverpool kui Bayern jäävad pärast seda hooaega peatreenerita, tõdes Hoeness, et Alonso on suurklubide jaoks parim kandidaat. "Klubid nagu Liverpool, Madridi Real, Leverkusen ja Bayern võitlevad tema eest. Ei ole lihtne neile väljendada, et Bayern on selles osas kõigi mõõdupuu," ütles Hoeness.

Bayerni juhendaja Thomas Tuchel ja Liverpooli loots Jürgen Klopp lahkuvad selle hooaja järel ametist, kuid Madridi Real sõlmis Carlo Ancelottiga lepingupikenduse 2026. aasta suveni. Alonso enda leping Leverkuseniga kehtib samuti 2026. aastani.