Leverkusen kindlustas klubi esimese Saksamaa meistritiitli

Igavene teine Leverkusen kohtus pühapäeva õhtul Bremeni Werderiga ning läks kodupubliku ees 25. minutil Victor Boniface penaltist juhtima. Granit Xhaka lisas 60. minutil, misjärel õhkas Florian Wirtz Bremeni puuriluku ning vormistas kohtumise viimase 22 minutiga kübaratriki.

Kuigi Wirtz näitas kolmandat väravat tähistades fännidele, et lõpuvile on vaja ära oodata, hakkasid BayArenale kohale tulnud 30 000 pealtvaatajat ajaloolist tiitlit tähistama juba enne kui kohtunik ametlikult mängu lõppenuks vilistas, tormates platsile. Kohtunikud otsustasid seepeale mängu ilma üleminutiteta lõpetada.

"Peame seda nautima ja koos perekondade, sõprade ja fännidega tähistama. See oli mu esimene täishooaeg treenerina, tunnen end imeliselt!" sõnas peatreener Xabi Alonso, kes sai meeskonna juhendajaks 2022. aasta sügisel, kui Leverkusen väljalangemistsoonis oli.

79 punkti kogunud Leverkuseni edu paisus viis mänguvooru enne hooaja lõppu 16-punktiliseks, mis tähendab, et viimased 11 aastat meistriks tulnud Müncheni Bayern ja Stuttgart enam neile järgi ei jõua.

"Tahtsime sel hooajal hea meelsusega mängida ja mängijad hakkasid koheselt suurepäraselt tööle. Pärast esimesi mänge nägime, et võiksime väga head jalgpalli mängida. Aga et me võidu niimoodi saavutasime on täielik tipp. Mul on au öelda, et Leverkusen on meister. Fännid ja klubi väärivad seda," lisas Bayerniga mängijana kolmel korral Saksamaa meistriks tulnud Alonso.

Lisaks pole Leverkusen sel hooajal Bundesligas ühtegi mängu kaotanud, võit Bremeni üle tähistas nende 29. järjestikust punktimängu (25 võitu, neli viiki). Kõikide võistlussarjade peale on Leverkusen kaotuseta olnud 43 mängu, kohalikus karikasarjas ootab ees finaal Kaiserslauterniga ning Euroopa liigas veerandfinaal West Hamiga.