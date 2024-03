Alonso jätkab Leverkusenis: see on minu jaoks õige koht

Leverkusenit esimese Saksamaa meistritiitli poole juhendav Xabi Alonso teatas reedel, et jätkab klubi peatreenerina ka järgmise hooajal. "Minu tuleviku kohta on väga palju spekulatsiooni ja tahtsin koondiseakent otsustamiseks ära kasutada," ütles 42-aastane hispaanlane.

"Eelmisel nädalal kohtusin klubiga ja teatasin neile oma otsusest peatreenerina jätkata," jätkas Alonso. "See on minu jaoks parim koht, kus treenerina areneda. Need mängijad on andnud mulle nii palju põhjuseid neisse uskuda ja tunnen, et mu töö ei ole siin veel tehtud."

2022. aastal Leverkuseni juhendajaks saanud endine Hispaania koondislane on olnud mõnda aega suure tähelepanu all, sest Müncheni Bayerni jalgpalliklubi aupresident Uli Hoeness teatas nädal tagasi avalikult, et klubi jahib endise keskväljamaestro allkirja. Alonso vastu on huvi näidanud ka Liverpool, kelle eest hispaanlane aastail 2004-2009 mängis.

"Mul on vaja veel end tõestada. Tunnen end klubi ja meeskonnaga stabiilselt ja olen seda ka mängijate ning juhatusega jaganud. Me peame seda hooaega nautima. Lõpp tuleb pingeline, aga loodetavasti võidukas," lõpetas Alonso.

Leverkusen ei ole sel hooajal Bundesligas kaotusvalu tundnud ja on oma 26-st mängust võitnud 22, kogudes 70 punkti. Nende edu liigatabelis teisel kohal asetseva Bayerni ees on kümme silma, hooaja lõpuni on jäänud kaheksa mänguvooru.

Alonso leping Leverkuseniga kestab 2026. aasta suveni.