Stahl ja Ceh kinnitasid Jõhvis võistlemist, liituda võib ka Alekna

Ida-Virumaal toimuv Jõhvi kergejõustikuõhtu koos Heino Lipu mälestusvõistlustega kuulub teist aastat järjest ülemaailmsesse võistlussarja World Athletics Continental Tour, millel osalemine annab sportlastele hinnalisi reitingupunkte pääsuks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

Eesti kõige kõrgema tasemega kergejõustikuvõistlus võib mitmete osalejate jaoks osutuda hüppelauaks nii juunikuus Roomas toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele kui ka augustikuus algavatele Pariisi olümpiamängude kergejõustikuvõistlustele pääsuks.

Möödunud aastal esmakordselt sellises formadis toimunud jõuproovil osalesid 24 riigi kergejõustiklased ja sündis hulgaliselt suurepäraseid tulemusi. Kettaheites püstitas Kristjan Čeh Sloveenia rekordi 71 meetri ja 86 sentimeetriga, edestades rootslasest olümpiavõitjat Daniel Stahli (71.45) vaid 31 sentimeetriga.

Jõhvi on ainuke võistlus maailmas kus kahel mehel on õnnestunud samal jõuproovil heita ketas üle 71 meetri. Čehi tulemus jäigi 2023. aastal maailma pikimaks kettakaareks.

Karl Erik Nazarov Autor/allikas: Mati Kalve

Jõhvis sündis ka Eesti rekord (10,18) 100 meetri jooksus, mille püstitas Karl Erik Nazarov, ületades senise kiireima aja ühe sajandiksekundiga. Kokku sündis Jõhvis tervelt 14 Heino Lipu staadioni rekordit.

Jõhvi kergejõustikuõhtu peakorraldaja Mati Lilliallik annab kuu aja pärast toimuva jõuproovi eel mõista, et ka tänavune võistlus tuleb eelmise aasta vääriline. "Kuna Jõhvi võistlus õnnestus rahvusvahelisse kalendrisse saada väga heale ajale, kus saab täita veel nii Euroopa meistrivõistluste kui olümpiamängude norme ning koguda magusaid reitingupunkte, on võistluse vastu üsna suur huvi," lausus ta pressiteate vahendusel.

"Meie peamine soov on aidata eelkõige Eesti sportlastel heas konkurentsis ja kodupubliku toel püüda võimalikult häid tulemusi, mis aitaksid kaasa tiitlivõistluste koondisse pääsemisele. Võistlusprogramm ongi suures osas koostatud lähtuvalt sellest."

"Meil on tiitlivõistlustele pürgivad sprinterid Karl Erik Nazarov, Henri Sai, Õilme Võro, Ann Marii Kivikas, Miia Ott ja teatenaiskond, tublid tõkkejooksjad Diana Suumann, Kreete Verlin, Anna Maria Millend ning Keiso Pedriks, kõrgushüppelootused Elisabeth Pihela, Karmen Bruus, Valeria Smirnova, vasaraheitjad Adam Kelly, Kati Ojaloo ja Anna Maria Orel, kaugushüppajad Liisa-Maria Lusti ja Hans-Christian Hausenberg, keskmaajooksjad Uku Renek Kronbergs, Deniss Salmijanov ja Helin Meier, kuulitõukaja Jander Heil, kettaheitja Priidu Niit ning mitmed teisedki," loetles ta.

"Usun, et enamik nimetatuist on terved, Jõhvis kohal ja heas vormis. Korraldajad annavad endast parima, et võistluspäeval oleksid head ilmastikuolud ning täismaja omasid toetamas."

Publiku üheks tõmbenumbriks kujuneb eeldatavalt taas meeste kettaheide, sest Jõhvis osalemise on kinnitanud olümpiavõitja ja maailmameister Daniel Stahl Rootsist ja eksmaailmameister Kristjan Čeh Sloveeniast.

"Ei saa välistada võimalust, et teiste staaridega liitub ka äsja maailmarekordi (74.35) püstitanud leedulane Mykolas Alekna. Kuna eelmisel aastal tehti Jõhvis hooaja parim tulemus, siis on siinne võistluspaik kettameeste seas legendaarne. Ootused on mõistagi kõrged ja välistada ei saa ühtegi stsenaariumit, ka mitte maailmarekordit," jätab Mati Lilliallik kergejõustikusõpradele unistamisruumi.

Jõhvi kergejõustikuõhtu stardinimekiri selgub 17. mail pärast eelregistreerimise tähtaja saabumist.