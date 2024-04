Suur eelvaade: kas keegi suudab Kalev/Cramo troonilt tõugata?

Kõiki veerandfinaalpaare analüüsib endine Eesti koondise tagamängija, praegune treener ja ekspertkommentaator Kristo Saage.

Ivar Lepik uuris Saagelt kõigepealt paari kohta, kus vastamisi tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo ja põhiturniiri kaheksas, Tallinna Kalev/Snabb.

"Kindlasti näitasid ühisliiga play-off mängud Kalev/Cramo nõrgad kohad ära, aga nii nõrkasid kohtasid neil pole, mida Tallinna Kalev saaks ära kasutada. Ei taha kellelegi liiga teha, aga kindlasti ei ole kuuajaline paus Tallinna Kalevile kasuks tulnud," alustas Saage.

"Esimeses mängus võib tekkida natukene ärevust, kuna Kalev/Cramo mängis paar päeva varem ühisliiga finaali ja midagi pole teha, pingelangus on pärast sellist asja täitsa loomulik. Aga edaspidi pole seal paaris mingit küsimust. See seeria on kahjuks ühepoolne."

Praeguseks pole veel selge, kas Tallinna Kalev jätkab järgmisel hooajal meistriliigas või mitte. "Eks igal võistkonnal on mõtet meistriliigas mängida, sest ainuüksi sinna saamine on väga raske. Lihtsalt selle võistkonna puhul, kui Kalle Klandorf selle klubi tegi, siis nad esindasid töölisklassi, aga nüüdseks on see võistkond liiga välismaalaste peale läinud. Neil pole õiget tasakaalu," jätkas Saage.

"Selle aasta alguses oli küll selline tunne, et nüüd on käes aeg, kus Tallinna Kalev hakkab mängima. Nad alustasid hooaega hästi, aga kahjuks sai nende tähtmängija vigastada ja korralikku asendust talle ei leitud. Lõpuks läks kõik jälle vana rada."

2. Tartu Ülikool Maks & Moorits vs 7. Viimsi

Põhihooaja teine meeskond Tartu Ülikool Maks & Moorits alustab veerandfinaalseeriat Viimsi vastu uue peatreeneri, Priit Vene juhendamisel. Pärast Eesti-Läti liigas Ventspilsilt saadud veerandfinaalkaotust otsustas Tartu klubi koostöö senise juhendaja Gundars Vetraga lõpetada.

Miks tartlased nii tegid? "Seda peab küsima Tartu klubi juhtide käest, aga kõrvaltvaatajana oli näha, et Tartu võistkond vajab mingisugust muutust. Võidud tulid küll tabelisse ja ühisliigas lõpetati põhiturniir viiendal kohal, aga nende mängupilt mind ei rahuldanud ja usun, et ka paljusid teisigi. Tartlased ütlesid hooaja eel välja, et nende eesmärk on sel aastal Eesti meistriks tulla. Ju siis polnud enam nii palju usku, et Vetraga suudetakse seda eesmärki täita," selgitas Laane.

Millised on Viimsi võimalused edasi pääseda? "Hooaja alguses vaatasin Viimsi mängu väga skeptiliselt, aga nüüdseks võib öelda, et tehti väga õnnestunud hooaeg ja siit ainult tuult tiibadesse. Nad tõestasid et noortega saab küll mängida. Leegionäridega on nad samuti täppi pannud.

Sarnaselt Tallinna Kalevile on Viimsi suurimaks küsimärgiks pikk mängupaus. Sa võid ju kuu aega trenni teha, aga mängupraktika on ikkagi puudulik. Okei, nad mängisid vahepeal paar kontrollmängu ja neil läks päris hästi, aga vastased polnud sellisest puust nagu Tartu," märkis Laane.

3. Pärnu Sadam vs 6. Keila Coolbet

Kristo Saage sõnul ei saa Pärnu rahulduda vähemaga kui pronksmedal. "See on miinimum. Siin pole midagi rohkem rääkida. Kui kõiki klubisid paberil võrrelda, siis peaksid Kalev/Cramo, Tartu Ülikool ja Pärnu selge esikolmik olema.

Pärnul on korralik võistkond ja nad on Kalev/Cramole hambaid näidanud. Ma ei ole kindel miks, aga nende mängustiil sobib Kalevi vastu eriti hästi. Nad on seda juba mitu aastat näidanud. Paberil on pärnakad Keila vastu selge favoriit, aga seda peab platsil tõestama."

Millega võiks Keila üllatada? Keila koduväljak on tõeline karukoobas. Neil on vaja koduväljakueelis tagasi saada ehk avamäng Pärnus võita. See võiks selles seerias mingisuguse muutuse tuua. Kui Keila kaks esimest mängu kaotab, siis kaovad ka nende edasipääsulootused. Keilal on kindlasti vaja Pärnus üks võit kätte saada."

4. TalTech/Optibet vs 5. Rapla Avis Utilitas

Viimast veerandfinaalpaari peetakse üsna üksmeelselt kõige tasavägisemaks.

"Nii TalTechi kui ka Rapla kohta võib öelda, et kui jäädakse esinelikust välja, siis on see pettumus. Rapla põhimängujuht Rait-Riivo Laane on hooaja lõpuni väljas. Saab näha, kuidas Brett Nõmm [Rapla peatreener] seda murekohta lahendab. Nõmm on Raplasse väga hea energia ja usu tagasi toonud, kui arvestada platsiväliseid probleeme. Usun, et tuleb väga tuline seeria.

TalTechi puhul on küsimus, kas nad suudavad end realiseerida ja lõpuks nelja parema sekka murda. Nad on ju igal aastal ilusti veerandfinaali jõudnud, kuid üldjuhul on nendega seal sotid väga kiiresti selgeks tehtud," analüüsis Saage.

Nagu Kristo Saage viitas, siis Raplas on sel kevadel tekkinud konflikt seoses esindusmeeskonna kohaliku omavalitsuse poolse rahastamisega. Rapla vald kavatseb omapoolset toetust klubile vähendada. See seab aga korvpallimeeskonna tuleviku küsimärgi alla. Oma meelsuse väljendamiseks korraldas korvpallikogukond mõne nädala eest meeleavalduse.

Rapla klubi juhtiva Jaak Karbi sõnul mingeid muudatusi olukorras toimunud pole, ehkki lõplikud otsused on vastu võtmata. Meeskonna tuleviku planeerimiseks peavad Karbi hinnangul valla plaanid mai lõpuks kindlasti teada olema. Karp ei välista, et musta stsenaariumi rakendumisel võib siiski leiduda korvpallifanaatikuid, kes klubile appi tulevad.

Juhan Kilumets uuris Jaak Karbilt, kuidas klubiga toimuv mängijate valmisolekut ja meeskonna emotsionaalset seisundit mõjutab?

"Ma ise olen väga lootnud, et see meeskonda ei mõjuta. Olen üritanud mängijaid sellest eemale hoida, aga viimased kuu aega on näidanud, et mängijatel ei ole võimalik sellest täielikult eemale hoida. Paratamatult on meedias sellest juttu olnud, rääkimata igapäevastest vestlustest Raplas," sõnas Karp.

"Treenerid on meeskonnale sellise sõnumi edastanud, et parim, mis me saame teha, on maksimaalselt mängida. Niimoodi, et saal on puupüsti täis. Mida parema lõppkoha saavutame, seda rohkem aitab see kaasa meeskonna säilimisele."

Loo lõpetuseks veel üks suur küsimus, kas BC Kalev/Cramo tuleb Eesti meistriks?

"Kõige lihtsam oleks öelda, et tuleb ja võiks öelda, et nad kaotavad ainult ühe mängu. Ma loodan, et see nii kergelt ei käi ja lõpuks peab spordis keegi võitma ja keegi kaotama. Mina loodan väga põnevat play-off'i. Mõni vana rivaliteet võiks tagasi tulla, kas Tallinn vs Tartu või Tallinn vs Pärnu. Selleks, et Kalev/Cramo finaali ei jõuaks, peaks juhtuma ime," vastas Kristo Saage.

Eesti meistrivõistluste esimene veerandfinaalmäng leiab aset teisipäeval, 23. aprillil, kui Kalevi spordihallis kohtuvad Kalev/Cramo ja Tallinna Kalev/Snabb.