Meedia: Tokyos kolm olümpiakulda võitnud Hiina ujujad tarvitasid dopingut

Ajaleht The New York Times kirjutas laupäeval, et ligi pool 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel kolm olümpiakulda teeninud Hiina ujumiskoondisest tarvitas dopingut ning maailma antidopinguagentuur (WADA) otsustas mitte sekkuda.

Mainekad dopinguajakirjanikud Nick Butler ja Hajo Seppelt kirjutasid laupäeva hommikul ühismeedias, et 23 Hiina tippujujat andsid 2021. aastal positiivse dopinguproovi, kuid pääsesid seitse kuud hiljem Tokyo olümpiamängudele. Kõik positiivse proovi andnud ujujad olid tarvitanud trimetatsidiini, sama ainet, mille eest Venemaa iluuisutäht Kamila Valijeva hiljuti pika võistluskeelu sai.

Saksa ringhäälingu ARD jaoks dokumentaalfilmi tegevad Butler ja Seppelt tegid koostööd The New York Timesiga ja Seppelt kirjutas laupäeva hommikul, et kaks päeva pärasti WADA-le küsimustele edastamist lekitati lugu teistele väljaannetele. "Ilmselgelt üritab keegi narratiivi ühel või teisel moel mõjutada," ütles dopinguajakirjanik.

Suur osa ujujatest esindab Hiinat siiani, positiivse proovi andnud ujujate seas oli ka Zhang Yufei, kes võitis Tokyos kokku neli medalit - kullad 200 meetri liblikujumises ning 4x200 meetri vabaltujumises ja hõbedad 100 meetri liblikujumises ning 4x100 meetri kombineeritud teateujumises.

Hiina antidoping tunnistas 2021. aastal positiivseid proove, kuid kirjutas aruandes, et ujujad tarvitasid keelatud ainet tahtmatult ja väikeses koguses ning ei väärinud selle eest karistust. Lisaks leidis The New York Times meilivahetuse ühe Hiina antidopingu ametniku ning rahvusvahelise ujumisliidu juhi vahel, kus rikkumine jutuks tuli.

Hiina antidopingu aruandes lisati, et ujujad ööbisid 2020/21. aastavahetusel ühes hotellis, mille köögist leiti väikeses koguses trimetatsidiini.

Aastavahetusel toimunud võistlusel võeti proove 39 ujujalt, 23 neist andsid positiivse proovi. Ujujatele ei määratud uurimise ajaks isegi ajutist võistluskeeldu ning suur osa neist lubati kuud hiljem Tokyo olümpiamängudele. 2014. aastal sai samuti trimetatsidiini tarvitanud kolmekordne olümpiavõitja Sun Yang kolmekuulise võistluskeelu.

Ajaleht kirjutas, et mitmed alaliidud ja antidopinguagentuurid juhtisid hiinlaste rikkumisele tähelepanu, kuid maailma antidopinguagentuuri sõnul vaadati Hiina antidopingu otsus põhjalikult üle ning otsustati piisava tõestusmaterjali puudumisel mitte sekkuda. Rahvusvaheline ujumisliit kinnitas, et juhtum vaadati üle, kuid ei avaldanud detaile.