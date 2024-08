Michael Phelps pooldab dopingupatustele eluaegset võistluskeeldu

"Kui sportlane annab positiivse dopinguproovi, siis teda ei tohiks mitte kunagi võistlustulle tagasi lubada. Üks eksimus ja kõik," sõnas Phelps intervjuus Associated Pressile.

Dopinguteema on ujumises taas üles kerkinud seoses Hiina sportlastega. Sel kevadel kirjutas The New York Times, et ligi pool 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel kolm olümpiakulda teeninud Hiina ujumiskoondisest tarvitas dopingut ning maailma antidopinguagentuur (WADA) otsustas mitte sekkuda.

2021. aastal andis kokku 23 Hiina ujujat positiivse dopinguproovi, kuid koguni üheksa neist said Pariisi olümpial võistelda. Phelpsi arvates poleks hiinlased tohtinud võistleda ei Tokyos ega Pariisis.

"Kui kõiki sportlasi ei testita võrdsetel tingimustel, siis see on tõsine probleem. See näitab, et meie spordis pole tase õiglane. Kui sa otsustad dopingut tarvitada, siis sa ei kuulu olümpiamängudele," märkis ujumiskuningas.

Viitel olümpiamängudel osalenud Phelps lisas, et tal oli igal olümpial aimus, et mõned tema konkurendid tarvitavad dopingut. "Ma ei usu, et ma kunagi võistlesin võrdsel või puhtal väljakul. Ma olen mõnda konkurenti tükk aega kahtlustanud, kuid see teema pole minu kätes."

"Mina peeti kogu mu karjääri jooksul petturiks. Ma andsin iganädalaselt vere- ja uriiniproove. Miks? Et ma saaksin öelda, et mina olen puhas sportlane. Ma võitsin 23 olümpiakulda puhta sportlasena. See on võimalik."

Phelps ütles, et mõistab selliste sportlaste nagu Adam Peaty pettumust. "See murrab mu südame, kui näen, et inimesed, kes näevad neli aastat järjest kõvasti vaeva, et olümpiale jõuda, ja siis võidab keegi, kes petab. See ei ole õige. Dopingupatused peaksid minema petistemängudele. Hoidke olümpiamängud ausatena."