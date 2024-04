Kregor Hermet: meil pole midagi kaotada

"Kui sa tead, et selline mäng tuleb, siis loomulikult on vägev tunne, aga ma olen terve nädala proovinud selle peale mitte mõelda. Muidu mõtled liiga üle ja kui mäng lõpuks kätte jõuab, siis on sellised vastastikused tunded, et oled justkui üle valmistunud," alustas Hermet.

"Pigem üritan vabamalt võtta ja nautida. Me oleme sellise võimaluse välja teeninud. Nüüd võime nautida ja pingevabalt mängida."

Kalevi ja Prometei põhihooaja omavaheliste mängude üldseis jäi viiki – novembris pidi Kalev vastu võtma 72:103 kaotuse, aga jaanuaris teeniti kodupubliku toel 80:65 võit.

"Nüüd on rohkem kaalul, selles mõttes tuleb erinev mäng. Samas jaanuarikuine mäng oli meie jaoks tavapärasest natukene erilisem, sest saal oli rahvast täis ja see andis meile lisalaengu. Aga nüüd mängime laupäeval tiitli peale. See on üks mäng – kõik või mitte midagi. Meil pole midagi kaotada. Loodetavasti meil õnnestub ka," lisas Hermet.

Finaalmäng algab laupäeval Unibet Arenal kell 19.00.