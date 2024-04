Henri Drell sai NBA-s taas platsile

Chicago Bullsi esindaja käis Detroit Pistonsi vastu väljakul kaheks minutiks, viskas ühe kolmepunktiviske mööda, haaras ühe kaitselauapalli ja tegi ühe vea, mis oli talle NBA karjääri esimene.

Kokku on Drell käinud nüüd platsil kolme mängu peale kuueks minutiks. Ta on visanud kaks punkti, haaranud kaks lauapalli, jaganud kolm resultatiivset söötu, teinud ühe pallikaotuse ja ühe vea.

Chicago võitis Detroiti võõrsil 127:105 (31:30, 33:25, 35:25, 28:25). Meeskonna parim oli 39 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga DeMar DeRozan. Nikola Vucevic panustas 27 punkti ja 11 lauapalliga. Alex Caruso jagas kümme resultatiivset söötu.

Detroidi ridades olid edukaimad 20 punkti kogunud Jalen Duren ja Marcus Sasser. Neist keskmängija Duren haaras lisaks 11 lauapalli. Hooaja 67. kaotus tähendab Detroidi jaoks ajaloo halvimat tulemust.

Chicago Bullsi jaoks tähendab tulemus, et NBA sõelmängude play-in faasis saadakse Atlanta Hawksi vastu kindlasti koduväljakueelis. Põhiturniiril on pidada veel kaks kohtumist: reedel võõrsil Washington Wizardsiga ja pühapäeval võõrsil New York Knicksiga.