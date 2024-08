Meedia: Drell liitus treeninglaagriks Portlandiga

Kolmapäeva ennelõunal selgus, et Chicago Bullsi ja tütarklubi Windy City Bullsi ridades mänginud Drell on NBA kodulehel tõstetud Portland Trail Blazersi koosseisu.

Ülemineku kinnitas kolmapäeva pärastlõunal ajakirjanik Keith Smith, kes täpsustas, et eestlane sõlmis Portlandiga lepingu treeninglaagriks. See leping annab Drellile võimaluse võidelda põhimeeskonna koha nimel, kuid Portland saab teda hinnata ka potentsiaalse G-liiga mehena. Kui ääremängija silma paistab, on kõige tõenäolisem variant nn kahepoolne leping (two-way contract - toim), mille alusel saaks ta mängida nii NBA-s kui G-liigas.

Drell mängis veel suveliigas Chicago Bullsi eest, kuid nüüd on ta NBA kodulehel Portland Trail Blazersi koosseisu tõstetud. Blazers oli lõppenud hooajal läänekonverentsi halvim meeskond ning Drelli jaoks on seal kindlasti rohkem võimalust platsile pääseda.

Drell liitus Windy City Bullsiga 2022. aastal ning tegi kaasa terve hooaja, taasliitudes Chicagoga järgmise aasta sügisel. Eestlasest ääremängija näitas stabiilset arengut ning viskas eelmisel hooajal G-liigas ehk NBA arenguliigas 30 mängus keskmiselt 15,6 punkti, haaras 8,4 lauapalli, jagas 2,8 korvisöötu, tegi 1,6 vaheltlõiget ning blokeeris 1,1 viset.

Bulls sõlmis temaga hooaja jooksul kahepoolse lepingu ning Drellist sai ööl vastu 15. märtsi Martin Müürsepa järel teine eestlane, kes NBA platsile pääses. Drell pääses hooaja lõpus väljakule neljas kohtumises ning tegi ööl vastu 13. aprilli suurepärase esituse, kui skooris 23 minuti jooksul üheksa punkti, haaras kaks lauapalli ja tegi kaks vaheltlõiget, pani ühe bloki ja andis ühe resultatiivse söödu.