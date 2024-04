Paul Aron haaras kinni ootamatust võimalusest

Debüüthooaega vormel-2 sarjas suurepäraselt alustanud Aron sai endale koha Envision Racingu võistkonnas, sest põhisõitjad Sebastien Buemi ja Robin Frijns sõidavad samal nädalavahetusel Belgias toimuval kestvussõidu MM-sarja etapil. Aroni tiimikaaslaseks on 25-aastane rootslane Joel Eriksson.

"Tegemist on meie jaoks ebatavalise olukorraga. Mõistagi oleme pettunud, et FIA [rahvusvaheline autoliit] ja FEO [elektrivormelite MM-sarja eestvedaja] ei suutnud kokkuleppele jõuda ja kattuvusprobleemi lahendada. Siiski, peame olukorrast parima võtma ja usun, et Paul ja Joel on kaks väga konkurentsivõimelist sõitjat," kommenteeris Envision Racingu juht Sylvain Filippi.

Aron peab enne elektrivormeli rooli istumist eelnevalt simulaatoris harjutama ning võistkond annab talle ka võimaluse osaleda uute sõitjate treeningpäeval. "See on minu jaoks suurepärane väljakutse. Ootan väga esimest korda elektrivormeliga sõitmist ja koostööd uue võistkonnaga. Teeme kõvasti tööd, et Berliini etapiks valmis olla," kommenteeris Aron.

Berliini MM-etapp leiab aset 11. ja 12. mail.

